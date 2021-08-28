شراكة وتكامل اقتصادي.. أبرز محطات التعاون بين مصر والعراق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، إن مصر تعتز بالعلاقات التاريخية مع العراق وحريصة على تعزيز دوره القومي العربي، مؤكدا أن مصر تقدم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، في العاصمة العراقية بغداد، مع الرئيس العراقي برهم صالح، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ودخلت العلاقات بين مصر والعراق مرحلة جديدة من التعاون على الأصعدة كافة، في 27 يونيو الماضي، عندما أجرى الرئيس السيسي زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، وقد استحوذ الملف الاقتصادي على نصيب كبير من مستقبل الشراكة بين البلدين الشقيقين في هذه الزيارة.

ومن أبرز المحطات في تاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق:

إنشاء منطقة تجارة حرة

وقعت مصر والعراق في 18 يناير 2021 البروتوكول التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين، وقد دخل حيز التنفيذ في 16 أغسطس 2001 ويقضي بتحرير كافة السلع المتبادلة ذات المنشأ الوطني في كلا البلدين من القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة عليها.

مشروع الشام الجديد

وهو خط بري بين مصر والأردن والعراق، تم الاتفاق عليه خلال قمة ثلاثية عقدها زعماء "مصر والأردن والعراق" في 25 أغسطس 2020، ويستهدف هذا التحالف حصول كل من مصر والأردن على النفط العراقي بأسعار منخفضة، وذلك عن طريق إنشاء خط نفط عراقي من البصرة إلى ميناء العقبة بالأردن ثم إلى مصر عبر البحر الأحمر، ويهدف تصدير الكهرباء من مصر لكلًا من العراق والأردن، ومن ثم تم تطوير المناطق الصناعية، وبحسب الخبراء فأن هذا المشروع يعتمد على الكتلة النفطية في العراق، والكتلة البشرية في مصر، والأردن باعتبارها حلقة وصل بينهما، حيث سيتم مد خط أنبوب نفطي من ميناء البصرة جنوب العراق، وصولا إلى ميناء العقبة في الأردن ومن ثم مصر.

اتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون

وقعت كلًا من مصر والعراقي في 31 أكتوبر الماضي، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين شملت مجالات مثل النفط، والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، والصحة الدوائية والتدريبية والنقل البحري والطرق والجسور والإسكان والتشييد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض ومكافحة الدعم والإغراق والوقاية والتعاون الصناعي وحماية المستهلك والاستثمار واتحاد الصناعات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية وأيضا في مجال العدل والقضاء.

النفط مقابل الإعمار

ودخلت الشراكة بين البلدين مرحلة جديدة بعد الاتفاق العام الماضي على إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، والتي تنص على قيام شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط التي ستستوردها القاهرة، وقد اتفق اتحاد الغرف التجارية المصرية مع نظيره العراقي على إنشاء غرفة عمليات تتولى الربط بين منتسبي الاتحادين لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وتنمية التجارة البينية.

وفي ديسمبر الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماعات مع بعثة عراقية استضافتها القاهرة، أن اتفاق الإعمار مقابل النفط سيدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، ما يجعل لدينا فرصة نتفق على المشروعات المشتركة.

ولم يكن التعامل والتعاون بين مصر والعراق محدودا.. بل بين الدولتين مذكرات تفاهم كثيرة بينها: بروتوكول تنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق ومصر وقع في القاهرة بتاريخ 18 يناير 2001 إعمالاً للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية، ولازال ساري المفعول.

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة في 10 نوفمبر 2003، وبرنامج التعاون الثقافي والعلمي: وقع في القاهرة من قبل وزيري التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، في 28 ديسمبر 2004.

ومذكرة تفاهم في مجالات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 18 نوفمبر 2005، ومذكرة تفاهم للتعاون الصحي والدوائي في 11 مارس 2009، ومبادرة للتعاون الإستراتيجي بين جمهورية العراق بمصر في مجال البترول والغاز في 20 مايو 2009.

والبروتوكول الخاص بالتعاون البرلماني الدولي بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشعب المصري بتاريخ 23 يونيو 2009، ومذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي والحوار الإستراتيجي بين البلدين بتاريخ 11 يوليو 2009.

ومذكرات تفاهم وقعت خلال اجتماع اللجنة العراقية ـ المصرية المشتركة في القاهرة يومي 2 و3 نوفمبر 2009، ومذكرة تفاهم في مجال التأمين الاجتماعي، وقعت في القاهرة بتاريخ 1 يوليو 2007، ومذكرة التفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 16 نوفمبر 2009.

ومذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي في 13 ديسمبر 2009، ومذكرة تفاهم تنفيذية بين وزارتي الصحة في البلدين بشأن آلية علاج المرضى العراقيين في مصر، وقعت في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2010، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية وقعت في القاهرة بتاريخ 4 يوليو 2010، ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بتاريخ 11 أغسطس 2010.