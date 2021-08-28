السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم ورشة عمل حول معالجة مياه صرف مصانع الأغذية

الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان

كلف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بتنظيم ورشة عمل “أون لاين” عن مشروع تصميم “فلتر السيليكا” لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية، وإنشاء المعمل المركزي لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية. 

وقالت الدكتورة منال سرور الباحث الرئيسي للمشروع، إن هذا المشروع ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والهدف من إنشاء هذا المعمل يقوم بإجراء التحاليل الخاصة بالمياه قبل وبعد المعالجة، وأيضا تصميم وحدة معالجة لكل صناعة على حده للحد من التلوث الناتج عن مخلفات مياه المصانع وخاصة مصانع الأغذية. 

يذكر أن مركز البحوث الزراعية هو الصرح العلمي الأول في مصر المتخصص في إجراء البحوث التطبيقية والأكاديمية المرتبطة بالإنتاج، بهدف توليد فيض مستمر من التكنولوجيا الزراعية، التي تكفل الارتقاء بالإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج ونقل التكنولوجيات الجديدة إلى حقول التطبيق من خلال الإرشاد الزراعى ومتابعة تطبيقها وتطويرها.

ويعتبر مركز البحوث الزراعية، هو المحور الأساسي في تنفيذ الحملات القومية لاستنباط أصناف وسلالات جديدة من الحبوب وتحسين الأصناف الحالية، وجودة واستنباط أصناف جديدة من محاصيل الألياف والمشروع القومي للنهوض بالمحاصيل الزيتية والبصل والمشروع القومي للمحاصيل السكرية ومشروع النهوض بالحاصلات البستانية.

-الزراعة تنظم ورشة عمل حول معالجة مياه صرف مصانع

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