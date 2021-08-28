موعد التقديم وتسجيل الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية للتنسيق

يستعد طلاب الثانوية العامة لمعرفة نتيجة التنسيق الخاص بهم في المرحلة الأولى غدًا الأحد، من خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وينتظر الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى خطوات المرحلة الثانية.

في هذا السياق ترصد |الدستور" كافة المعلومات عن المرحلة الثانية التي ينتظرها الطلاب عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى.

- تفتتح المرحلة الثانية أمام الطلاب خلال الأسبوع الجاري ومن المتوقع إعلان تفاصيل فتح باب التقديم فيها بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى بـ 24 ساعة.

- وبلغ الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات العام الماضي 2020-2021 بالشعبة العلمية 317.5 درجة بنسبة 77.4%.

كما كان الحد الأدني للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات للشعبة الأدبية 278 درجة فأكثر بنسبة 67.8%.

- ومن المتوقع وفقًا لمجاميع الثانوية العامة 2021-2022 تراجع تنسيق المرحلة الثانية بنسبة تتراوح ما بين 9% و10% مثل المرحلة الأولى في العام الحالي.

- من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول في الشعبة العلمية للمرحلة الثانية ما بين 70% لـ 69% والحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة الأدبية 60% و58%.

- في المرحلة الثانية سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- وخلال المرحلة الثانية الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات 75 رغبة.



ويعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر غدا الأحد الموافق ٢٩ أغسطس في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الأستاذ السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق ومشاركة لفيف من السيدات والسادة الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق.