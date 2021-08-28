ضبط 4 عصابات تخصصت فى ترويج المخدرات بالمحافظات

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام (شخصين) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز المشار إليه، وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات – 2 هاتف محمولة - مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والهاتفين للاتصال بعملائهما، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات – كمية لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الكردى ببورسعيد) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة الكردى مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات وبحوزتهما (عدد 3 لفافات لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما، والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قيام (ثلاثة أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى – كمية لمخدر الشابو - مبلغ مالى - 30 هاتف محمول – 64 بطارية لهواتف محمولة "مختلفة الأحجام والأنواع") .. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى والهواتف المحمولة من حصيلة بيع المواد المخدرة.