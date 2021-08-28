ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحة والتموين والطب البيطري بالسادات، وذلك للمرور على محلات الجزارة والدواجن والأسماك لمراجعة الشهادات الصحية ورخص المحلات والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المعروضة، أسفرت عن ضبط 173 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، بالإضافة إلى لحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم إعدام 135 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، هذا وقد تم تحرير 7 محاضر عدم نظافة، 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية ومحضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

طيور غير صالحة للاستهلاك

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظًا على حقوق المواطنين.

لحوم غير صالحة للاستهلاك

وكان ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينيّة التفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



لحوم غير صالحة للاستهلاك

لحوم غير صالحة للاستهلاك