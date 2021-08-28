السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن العام يداهم 4 مصانع لتداول مواد غذائية غير مرخصة بالقليوبية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري، وتداول السلع مجهولة المصدر. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم القيام بحملة لاستهدافهم، أسفرت عن ضبط (مركز "ملحق به مخزن"، 4 مصانع) عشوائية وبدون ترخيص لتعبئة وتداول المواد الغذائية، وكذا إنتاج وتعبئة المطهرات والمنظفات، وتصنيع أواني الطهي من المخلفات المعدنية والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة، بالإضافة إلى ضبط المديرون المسؤولون عنها.

كما تم ضبط (115 طن مواد خام، ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مُعدة للتداول- 12.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لـ منظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة، ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية- منها 38 طن مواد خام لمخلفات معدنية وبلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائى لأدوات وأواني منزلية مغشوشة).

وفي سياق منفصل تمكنت مباحث التموين بمديرية امن الغربية في حملة مكبرة على الأسواق، وأصحاب مصانع المواد الغذائية الغير مرخصة من ضبط 278 ألف عبوة عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير مباحث التموين يفيد بتمكن المقدم محمد عز وكيل الإدارة ومعاونوه من ضبط “ع. أ. س” 34 عامًا، صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بقرية قصر نصر، وبحوزته 277.971 عبوات مواد غذائية غير صالحة للاستخدام، فى المحضر رقم 13652 جنح مركز كفرالزيات.

وضبط “ب. غ. س” 36 عامًا المسئول عن محل لبيع إطارات السيارات الكاوتش، وبحوزته 10 إطار كاوتش مطموس تاريخ الإنتاج المدون عليه، ومنتهي الصلاحية، فى المحضر رقم 3552 جنح قسم أول طنطا، وضبط “ر. ح. ر” 21 عامًا، المسئول عن محل لبيع إطارات السيارات الكاوتش بأول طنطا، وبحوزته 28 إطار كاوتش منتهي الصلاحية فى المحضر رقم 3553 جنح قسم أول طنطا، كما تم ضبط “أ. س. ع”  29 عامًا، وبحوزته 231 كيلو لحوم ماشية مذبوحة خارج المجازر العمومية فى المحضر رقم 3415 جنح قسم أول طنطا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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