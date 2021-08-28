خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب مخدرات وتزوير مستندات

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (3) قضايا تهريب، أبرزها (منسوجات، ومستحضرات تجميل متنوعة)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط عدد (57) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1456) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (202) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط عدد (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ضبط قضية في مجال جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية

وفي سياق منفصل تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من ضبط قضيتين تهريب قطع غيار معدات مستعملة، وضبط قضية في مجال جرائم تهريب الآثار، والعملات الأثرية.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية أقراص دوائية مخدرة متنوعة، وضبط 42 قضية فى مجال الأمن العام، وتحرير 1425 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 243 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية ، تزوير المستندات"، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

عقوبة التهرب الجمركي

وتنص عقوبات قانون التهرب من الجمارك، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.