السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

350 مليون يورو حجم الصادرات المصرية لفرنسا خلال النصف الأول من 2021

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن أن حجم الصادرات المحلية للسوق الفرنسي خلال النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 21%، حيث بلغ 350 مليون يورو مقارنة بنحو 288 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، في حين انخفضت الواردات المصرية من فرنسا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 913 مليون يورو مقارنةً بنحو مليار و5 ملايين يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

وقالت الوزارة إن الزيادة المحققة فى الصادرات للسوق الفرنسية وانخفاض الواردات المصرية منه ساهما في انخفاض عجز الميزان التجاري المصري مع فرنسا بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته الوزارة من مكتب التمثيل التجارى المصري فى باريس حول تطور التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال الفترة من يناير - يونيو 2021. 

وأوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى أن هذا التطور الملموس في حركة التجارة بين مصر وفرنسا يأتي في إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجارى المصرى لدعم الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية وذلك وفقًا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة عن العام المالي 2020/2021. 

وأضاف مغاوري أن أبرز القطاعات التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي تشمل قطاع الأسمدة والمواد الآزوتية بقيمة 58 مليون يورو بنسبة نمو 3.5%، وقطاع المواد الكيماوية العضوية بقيمة 38 مليون يورو بنسبة نمو 26%، إلى جانب قطاع الأجهزة المنزلية بقيمة 26 مليون يورو بنسبة ارتفاع 35%، وذلك إلى جانب الموصلات الكهربائية وأسلاك الإشعال المستخدمة في صناعة السيارات، وقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وقطاع اللدائن، وقطاع معلبات الفاكهة والخضروات، وقطاع الحمضيات، وقطاع المواد البلاستيكية المستخدمة في أعمال البناء.

الصادرات المصرية السوق الفرنسي 350 مليون يورو الصادرات المصرية لفرنسا اقتصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

هل يغيب شيكابالا عن الزمالك فى كأس مصر؟

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين 2021 عبر موقع وزارة الصحة المصرية الرسمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)