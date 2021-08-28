السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 ألف قضية سرقة كهرباء في حملات رقابية

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود الأمنية لمكافحة شتى الجرائم، ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط (3230) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12054) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (204) قضايا متنوعة أبرزها: "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، حماية الأموال وممتلكات الدولة المستردة، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين ولجان فحص".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (141) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات (تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغيير نشاط وحدة سكنية ومهنية – سرقة تيار كهربائى ومياه).

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1378) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر).

أمن مترو الأنفاق بدون ترخيص مصلحة الضرائب التجارة الداخلية السكك الحديدية شرطة التموين اجهزة الامن مباحث الضرائب سرقة تيار كهربائي مخالفات مباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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