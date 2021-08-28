السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف: إزالة الملصقات فى المساجد وفحص المكتبات من إصدارات التطرف

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

أصدر الدكتور هشام عبدالعزيز، المكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني، قرارًا بالتنبيه على جميع المديريات بسرعة تشكيل لجان برئاسة المديرية وعضوية من يراه، لإعادة فحص أي مكتب أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد، وتنقيتها من أي إصدارات تتبنى فكرًا متشددًا أو تنتمي لأي جماعة متطرفة، مع إحالة كل متسبب أو مقصر في ذلك للتحقيق.

وأضاف رئيس القطاع في قراره: التنبيه العاجل المسجل كتابة بأخذ العلم على جميع الأئمة بعدم السماح بإدراج أي كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة.

وشدد على ضرورة إزالة أي ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مدير المديرية بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به أي منشورات معلقة سواء في لوحة أم غيرها إلى التحقيق.

وطالب رئيس القطاع الديني بضرورة أن تنتهي جميع اللجان على مستوى الجمهورية من عملها في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، وتعد مخالفة ذلك تقصيرًا شديدًا وخروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي يستحق المساءلة التأديبية.

وشدد على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد بالتطبيق الكامل لجميع إجراءات التباعد والالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي من جميع المصلين.

 

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الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى فكرا متشددا منشورات بالمساجد الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة

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وائل لطفي

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