تحرير 9 آلاف مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة الأمن فى تحرير محاضر لـ 9252 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9192 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 60 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 750 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 229 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1295 أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاستكمال إجراءات حماية المواطنين من فيروس كورونا على مدار الشهر المنقضي تنفيذا لتوجيهات رئاسة الوزراء للحد من انتشار كورونا.