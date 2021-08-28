مصطفى الكاظمى يستقبل نظيره الإماراتى فى مطار بغداد

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن راشد في مطار بغداد، الذي وصل إلى بغداد على رأس الوفد الإماراتي للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

تحتضن العاصمة العراقية بغداد، اليوم، "قمة دول الجوار"، بحضور دولي واسع، في مسعى لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

وتهدف القمة، وفق تصريحات رسمية، إلى العمل على تعزيز الشراكات والمشاريع مع الدول المشاركة في مؤتمر بغداد، فطبيعة الأزمات والتحديات في المنطقة توجد فرصا حقيقية للشراكة.

ويذكر أن أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الورزاء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب، وذلك قبيل افتتاح قمة بغداد "للتعاون والشراكة".

وجاءت تصريحات الزعيمين خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة العراقية، بغداد، التي وصلها ماكرون،امس، للمشاركة في القمة المرتقبة.

وتشارك في القمة بالإضافة إلى العراق وفرنسا، كل من: السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.

وتسعى القمة علاقات العراق بمحيطه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

وقال ماكرون إنه "لا ينبغي التراخي" في مواجهة الإرهابيين، مؤكدا أن تنظيم داعش الإرهابي "لا يزال يشكل تهديداً".

وأضاف "ملتزمون بالشراكة مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن باريس تدعم بغداد في إعادة بناء المناطق المحررة من داعش

وقال إن فرنسا تشجع الحكومة العراقية في جهود دعم النازخين، مشددا على أن "استقرار العراق يتحقق عبر انتخابات نزيهة وشفافة".

من جانبه، قال الكاظمي: "العراق وفرنسا شريكان أساسيان في محاربة الإرهاب، ونثمن الدور الفرنسي في دعم العراق في مجالات محاربة الإرهاب، سواء بنحو مباشر أو عبر تواجد فرنسا ضمن التحالف الدول، ونطمح إلى تعاون أكبر في المجالات الاستخبارية والأمنية".