السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بين التميز وخفة الظل.. نجاح غير مسبوق لـ تامر حسني بجذبه 3 آلاف سائح لحضور حفلاته

تامر حسني
تامر حسني

يغامر دائما، له شعبية كبيرة ومتنوعة، تظهر في كل حفلة يحييها، حيث يحضرها جماهير من مختلف البلاد العربية، حباً في النجم تامر حسني الذي يعيش النجم تامر حسني حالة فنية وغنائية رائعة، حيث أحيا 4 حفلات جماهيرية، وحقق فيلمه الأخير “مش أنا” نجاحا كبيرا، بعد أن تخطت إيراداته حاجز ربع مليار جنيه.

حضر من خارج البلاد أكثر من 3 آلاف سائح للنجم تامر حسني خصيصاً على مدار 4 حفلات هذا الموسم الذي حقق فيه نجاحات متتالية، جعلت زوجته مصممة الأزياء الشهيرة والعالمية بسمة بوسيل أن تحتفي به على المسرح خلال حفلته الأخيرة في الساحل.

ووسط تصفيق حار من قبل الجماهير، صعدت زوجة تامر حسني المسرح، لتقدم له «تورتة» عيد ميلاده، وغنت له للمرة الأولى مع جمهوره أغنيته الشهيرة «كل سنة وأنت طيب».

حفلة الساحل التي أحياها تامر حسني ليلة أمس، من أهم حفلات الصيف، حيث أقر جميع المنظمين أنها أكبر حفلات الشواطئ، وتميزت من حيث العروض التي قدمها تامر على مسرحه المتميز وخفة ظله وحضوره الطاغي وصوته العذب وتنوع أغنياته ما بين المبهج والحماسي والحزين والعاطفي.

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