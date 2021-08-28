جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى ونظيره العراقى

صرح بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس العراقي برهم صالح، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر بغداد الرئاسي ويعقد حاليًا جلسة مباحثات ثنائية وموسعة معه.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أمير قطر تميم بن حمد الذي وصل العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد اليوم السبت.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح، صباح اليوم، إنه على جميع الأطراف احترام سيادة العراق لضمان استقرار المنطقة.

وأضاف «صالح» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مؤتمر بغداد للشراكة الذي يبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة: “أنه أمامنا العديد من التحديات سنتجاوزها بدعم دول المنطقة ودول غربية”، مشيرًا إلى تقديره دعم فرنسا للعراق في الحرب ضد الإرهاب.

من جهته، أكد ماكرون مواصلة دعم العراق في مكافحة الإرهاب، مضيفًا: "واجهنا الإرهاب وسنستمر بذلك لأنه ما زالت هناك خلايا متطرفة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رحب أمس الجمعة، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد، وثمن الدعم الفرنسي للعراق والجيش العراقي، مشيراً بالقول: "نتطلع لشراكة فرنسا في مجالات عدة أهمها الطاقة".

وقال ماكرون إن تنظيم داعش هزم على الأرض بسبب شجاعة العراقيين، مضيفاً بالقول: "ملتزمون بالشراكة مع الحكومة العراقية لمحاربة الإرهاب"، مشدداً على أن شعوب المنطقة عانت الكثير من الحروب.

كما دعا ماكرون من بغداد إلى "عدم خفض الحذر" ضد تنظيم داعش "الذي لا يزال يشكل تهديداً"، وأضاف أن بلاده عملت على تمويل مشاريع تنموية في العراق لإعادة بناء البنية التحتية.

ووصل ماكرون، الجمعة، إلى العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في مقدمة مستقبلي الرئيس الفرنسي.