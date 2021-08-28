السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السكرتير العام للأمم المتحدة يشيد بدور مصر الرائد دبلوماسيًا

جوتيريش ومحمد إدريس
جوتيريش ومحمد إدريس

أشاد أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، بدور مصر الرائد دبلوماسياً في كافة المحافل الدولية، وذلك خلال استقباله يوم 27 أغسطس الجاري للسفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثنى السكرتير العام على الدعم والتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها الدولية المتخصصة في كافة المجالات، وهو ما انعكس في نجاح الطرفين في التعامل مع عدد من المواقف والأزمات على المستوى الإقليمي والدولي، بما يدعم من مقاصد وأهداف الأمم المتحدة التي نص عليها ميثاق المنظمة، مشيراً إلى دور مصر المحوري في دعم مبادرات وجهود الإصلاح في عمل المنظمة الدولية بمساراته المختلفة خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين في عام 2018، ورئاستها الحالية للجنة بناء السلام في ظل الأداء المتميز للبعثة المصرية بقيادة السفير محمد إدريس.

كما أعرب السكرتير العام عن تقديره لجهود السفير محمد إدريس خلال فترة عمله في نيويورك، ومشاركته الفعالة في مختلف الاجتماعات والأنشطة الأممية، بما يعكس الدور الرائد لمصر ودبلوماسيتها في أروقة الأمم المتحدة، متمنياً له دوام التوفيق.

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