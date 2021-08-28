محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الثانوية والدبلومات الفنية

أعلنت محافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سوف يقوم بتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة في جو احتفالي بمناسبة تفوقهم.

وتصدر قائمة الأوائل من الشعبة العلمية "علوم"، وحصل على المركز الأول الطالب شادي محمد محمد متولي، بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 391 درجة ونسبة مئوية 95.36 %، وجاءت في المركز الثاني الطالبة ندى محمد شرقاوي أبو الحسن، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 390 درجة ونسبة مئوية 95.12%، أما المركز الثالث فحصلت عليه الطالبة شهد سليمان أحمد عثمان، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 383 درجة ونسبة مئوية 93.41%.

والمركز الرابع حصلت عليه الطالبة رانا ياسر قطب سعد، بمدرسة السادات الثانوية التابعة لإدارة رأس سدر بمجموع 382 درجة وبنسبة مئوية 93.17%، وحصل على المركز الخامس الطالب أحمد سامي محمد الجندي، بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 380 درجة وبنسبة مئوية 92.68%، والمركز السادس فحصلت عليه الطالبة أية ماهر بكري سيد، بمدرسة الزهور الثانوية التابعة لإدارة طور سيناء التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 378 درجة ونسبة مئوية 92.19%.

كما ضمت القائمة: المركز السادس مكرر الطالب أندرو منير مسعود جاد الرب، بمدرسة شرم الشيخ للخدمات التعليمية بإدارة شرم الشيخ بمجموع 378 درجة ونسبة مئوية 92.19%، أما المركز السابع فحصلت عليه الطالبة علياء سمير محمد أحمد، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 376 درجة ونسبة مئوية 91.70%.

وحصلت على المركز السابع مكرر الطالبة منى محمد بكر عمارة، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 376 درجة ونسبة مئوية 91.70 %.

وأخيرا المركز الثامن فحصلت عليه الطالبة فاطمة محمد طه محمد ، بمدرسة السادات الثانوية التابعة لإدارة رأس سدر بمجموع 375 درجة ونسبة مئوية 91.46%.

بينما قائمة الأوائل بشعبة علمي "رياضة" فقد تصدر القائمة وحصل على المركز الأول الطالب شادي ماجد لويس ساوريس بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، التابعة لإدارة شرم الشيخ بمجموع 387 درجة ونسبة مئوية 94.39%، والمركز الثاني فحصل عليه الطالب محمد السيد رمضان عبد الجواد، بمدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد الثانوية التابعة لإدارة رأس سدر بمجموع 384 درجة ونسبة مئوية 93.65%، وحصل على المركز الثالث الطالب فارس إسماعيل محمد محمد، بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 381 درجة ونسبة مئوية 92.92%.

وجاء في المركز الرابع الطالب يوسف فيصل عبد القادر ناصف، بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 379 درجة وبنسبة مئوية 92.43%، وحصلت على المركز الخامس الطالبة منة عبد المجيد مصطفى عبد المجيد، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 375 درجة وبنسبة مئوية 91.46%.

كما ضمت قائمة أوائل شعبة "الرياضيات": المركز السادس حصلت عليه الطالبة سارة أحمد عبد الستار أحمد، بمدرسة الزهور الثانوية التابعة لإدارة طور سيناء التابعة لإدارة طور سيناء بمجوع 372 درجة ونسبة مئوية 90.73%، وجاء في المركز السابع الطالب محمد أحمد مصطفى أحمد ، بمدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد الثانوية التابعة لإدارة رأس سدر بمجموع 362 درجة ونسبة مئوية 87.56%، أما المركز الثامن فحصل عليه الطالب مصطفى عصام الدين محمد العوضي، بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية التابعة لإدارة دهب بمجموع 359 درجة ونسبة مئوية 91.70%.

وحصلت على المركز التاسع الطالبة ندى سعيد أحمد الدقي، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 357 درجة ونسبة مئوية 87.07%، وأخيرا المركز العاشربشعبة علمي "رياضة" فحصلت عليه الطالبة نادية حسين سريع جبلي، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء بمجموع 356 درجة ونسبة مئوية 86.82%.

وتصدرقائمة الأوائل بشعبة أدبي لهذا العام وحصل على المركز الأول الطالبة سارة محمد محمد حسني بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، التابعة لإدارة شرم الشيخ بمجموع 376 درجة ونسبة مئوية 91.70 %، وجاءت في المركز الثاني الطالبة نورهان أحمد فاروق طايع، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية التابعة لإدارة رأس سدر بمجموع 360 درجة ونسبة مئوية 87.80%.

وحصلت على المركز الثالث الطالبة حنين مصطفى كمال محمد، بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية التابعة لإدارة دهب بمجموع 359 درجة ونسبة مئوية 87.65%، وجاءت في المركز الرابع الطالبة سلمى محمد مغربي أحمد، بمدرسة شرم الشيخ الرسمية التابعة لإدارة شرم الشيخ بمجموع 358 درجة وبنسبة مئوية 87.31%، وحصلت على المركز الخامس الطالبة فرح السيد محمد علي الخطيب، بمدرسة شرم الشيخ الرسمية التابعة لإدارة شرم الشيخ بمجموع 353 درجة وبنسبة مئوية 86.09%، وجاء في المركز الخامس مكرر الطالب كريم مدحت صبري السيد ، بمدرسة سان جوزيف التابعة لإدارة لإدارة شرم الشيخ بمجموع 353 درجة ونسبة مئوية 86.09%.

وضمت القائمة المركز السادس وكان من نصيب الطالب محمد عصام محمد أحمد، بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية التابعة شرم الشيخ بمجموع 349 درجة ونسبة مئوية 85.12%، وجاء في المركز السادس مكررالطالبة سارة عبد الغفور أحمد محرز، بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية التابعة شرم الشيخ بمجموع 349 درجة ونسبة مئوية 85.12%، وحصلت على المركز السابع الطالبة سما أمير فهمي محمود النجار، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية التابعة لإدارة رأس سدر بمجموع 347 درجة ونسبة مئوية 84.63%، وأخيرا المركز السابع مكرر فحصلت عليه الطالبة مريم سند علي حسن علي، بمدرسة أبوزنيمة الثانوية التابعة لإدارة أبوزنيمة بمجموع 347 درجة ونسبة مئوية 84.63%.