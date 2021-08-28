17.500 جنيه للطن.. أسعار زيت الطعام اليوم السبت

استقرت أسعار زيوت الطعام في السوق المحلي اليوم السبت، بينها زيت الذرة الخام والذرة المكرر، وزيت عباد الشمس المكرر.

وشهد سعر زيت الذرة الخام استقرارًا ليسجل 17,500 جنيه للطن، وزيت الذرة المكرر سجل 22800 جنيه للطن، وزيت عباد الشمس المكرر ليسجل 24500 جنيه للطن.

كانت قدأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ عن وجود مخزون استراتيجي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5 أشهر.

ويبلغ سعر بيع زجاجة الزيت سعة 800 ملي يبلغ 17 جنيها واللتر بـ 21 جنيها منذ أول يونيو الماضي، لضمان عدم عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين، وفق تصريحات لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور عليى المصيلحي.

وذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء نجاح مصر في تأمين تعاقدات السلع الاستراتيجية خلال الأزمة، مستعرضاً تعاقدات أهم السلع في الفترة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار جنيه، حيث تم التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه.

كما تم التعاقد على 577 ألف طن زيت خام مستورد بتكلفة 10.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على 417 ألف طن زيت خام محلي بتكلفة 5.9 مليار جنيه، وكذلك التعاقد على 365.5 ألف طن أرز محلي بتكلفة 2.4 مليار جنيه.