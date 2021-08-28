اليابان: حالتا وفاة بعد التطعيم بلقاح مودرنا

قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم السبت، إن رجلين توفيا بعد تطعيمهما بجرعات من لقاح مودرنا للوقاية من كوفيد-19 ضمن كمية كبيرة من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها فيما بعد بسبب تقارير عن تلوث.

وأضافت الوزارة في بيان أن الرجلين، وهما في الثلاثينات من العمر، توفيا هذا الشهر في غضون أيام من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح مودرنا.

وحصل كل منهما على جرعة من ثلاث دفعات من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها يوم الخميس، ولا يزال سبب الوفاة قيد البحث.

وأوقفت اليابان استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح مودرنا جرى شحنها إلى 863 مركز تطعيم على مستوى البلاد بعد أكثر من أسبوع على تلقي شركة تاكيدا للأدوية، الموزع المحلي للقاح، تقارير عن تلوث بعض القوارير.

وقالت الحكومة ومودرنا إنه لم يتم التوصل إلى أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية وإن قرار وقف استخدام الجرعات مجرد إجراء احترازي.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 215 مليون حالة حتى صباح اليوم السبت، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.1 مليار جرعة.