السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الكويت يصل بغداد للمشاركة فى قمة التعاون والشراكة

رئيس وزراء الكويت
رئيس وزراء الكويت

وصل إلى بغداد صباح اليوم السبت، الشيخ صباح خالد  الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، ليرأس وفد بلاده في قمة بغداد للتعاون والشراكة التي ستعقد في  وقت لاحق اليوم.

وكان باستقبال رئيس وفد دولة الكويت في مطار بغداد الدولي  رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وتنطلق في بغداد اليوم السبت قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الإقليمي ومنظمات عربية ودولية.
وبحسب مصادر عراقية- فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.
وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من السعودية والكويت ومصر والاردن والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق للمشاركة في أعمال القمة فيما ينتظر وصول الوفود الأخرى اليوم.
وذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن القمة سوف تنطلق في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت بغداد وتستمر لغاية الساعة السادسة مساء في المبنى الحكومي داخل المنطقة الخضراء فيما تم تهيئة مركز إعلامي داخل فندق الرشيد لتغطية وقائع القمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول الواصلين إلى العراق للمشاركة في أعمال القمة فيما ينتظر وصول الوفود الأخرى اليوم.

واستقبلت نقابة الصحفيين العراقيين صحفيين وإعلاميين من 10بلدان عربية وأجنبية لتغطية فعاليات مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة.

فيما أعلنت السلطات الأمنية خطة أمنية لتأمين عملية انعقاد مؤتمر القمة ونشرت قوات عسكرية وأمنية في جميع الطرق التي ستمر بها مواكب ضيوف العراق من دون تطبيق إجراءات حظر التجوال.

بغداد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح مصطفي الكاظمي الكاظمي

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وائل لطفي

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