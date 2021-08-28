تجديد حبس عاطل دشن صفحة لترويج وبيع الأسلحة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالترويج على قدرته بالاتجار في الأسلحة النارية والبيضاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحيازة طبنجة صوت، و10 طلقات صوت من ذات العيار، و4 قطع أسلحة بيضاء "مطواة"، وإرسال المضبوطات الي الأدلة الجنائية للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالترويج على توفير الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادي، من خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين واستهداف المتهم وألقي القبض عليه بمحل إقامته، بتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤها على آثار ودلائل ارتكابه الواقعة، وطبنجة صوت، و10 طلقات صوت من ذات العيار، و 4 قطع أسلحة بيضاء"مطواة".

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وترويجه لبيع الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت من خلال الحساب المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق مكاسب مالية من خلال الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.