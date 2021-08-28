السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة المرور.. سيولة على محاور القاهرة والجيزة وغلق كوبري «الهجانة»

سيولة على محاور القاهرة
سيولة على محاور القاهرة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

انتظام حركة السيارات

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وفي سياق منفصل، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الغلق الكلى للمآوى الدورانى، وكوبرى الهجانة بمحور شينزو أبى، لتنفيذ أعمال الفواصل، وذلك على النحو التالى: 

- غلق للمآوى الدورانى، بدءًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري. 

- غلق كوبرى الهجانة، فى الإتجاه القادم من مصطفى النحاس، اتجاه طريق السويس «جاردنيا»، بداية من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الأحد الموافق 29 أغسطس. 

- غلق كوبرى الهجانة، فى الإتجاه القادم من طريق السويس، إتجاه مدينة نصر بداية من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، يوم الأحد الموافق 29 أغسطس، وحتى الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس. 

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، وبرئاسة اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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