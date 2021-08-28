شيلى تتسلم شحنة جديدة من لقاحات سينوفاك المضادة لكورونا

تسلمت شيلي شحنة جديدة من لقاحات كوفيد-19 المرسلة من شركة الأدوية الصينية ((سينوفاك)).

وذكرت وزارة الصحة الشيلية، أن هذه هي الشحنة السادسة عشرة من جرعات سينوفاك التي تصل إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ فبراير.

وكان في استقبال الشحنة في مطار سانتياغو الدولي وزير الصحة إنريكي باريس ونائبة وزير الصحة باولا دازا اللذين حثا المواطنين على تلقي التطعيم.

وقالت دازا إن "قرابة 90 في المائة من الناس قد تلقوا جرعتهم الأولى ونريد أن يتم تطعيم الجميع. ولذلك، في يومي الاثنين والثلاثاء، يمكن للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق الذهاب إلى مراكز اللقاح لتطعيمهم بلقاح سينوفاك أو أسترازينيكا أو كانسينو".

وأضافت أن شيلي عملت على تعزيز حملتها للتحصين من خلال إتاحة المزيد من مراكز التطعيم.

وكان معهد الصحة العامة قد وافق على الاستخدام الطارئ للقاح كورونافاك، الذي طورته شركة سينوفاك، في شيلي في وقت سابق من هذا العام بناء على توصيات لجنة الخبراء التي عقدت لتقييم فعالية وسلامة اللقاحات ضد الفيروس.

وحتى الآن، تم تطعيم حوالي 84.54 في المائة من السكان المستهدفين في شيلي بالكامل، بينما تلقى 89.97 في المائة من السكان جرعة واحدة على الأقل.

ووفقا لوزارة الصحة، يشمل السكان المستهدفون ما يزيد قليلا عن 15.2 مليون شخص، أو 80 في المائة من إجمالي سكان شيلي.

وسجلت البلاد 1632441 حالة إصابة بكوفيد-19 و36566 حالة وفاة ذات صلة، لكن في الأسابيع الأخيرة، أبلغت عن أقل عدد من الإصابات والاستشفاء والوفيات منذ ظهور الوباء.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام 2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.