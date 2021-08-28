السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال أسبوع.. مطار مرسى علم يستقبل 65 رحلة طيران دولية

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستعد مطار مرسي علم الدولي لاستقبال 65 رحلة طيران دولية، خلال الأسبوع الجاري قادمة من عدد من المطارات الأوروبية والعالميةالمختلفة، وذلك حسب جداول الطيران المعلن عنها خلال الأسبوع.

 

وأكد مصدر من مطار مرسي علم الدولي، أن المطار يشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران لمطار مرسي علم الدولي بواقع 7 رحلات عن الأسبوع الماضي، حيث يستقبل المطار خلال الأسبوع الجاري 65 رحلة طيران والرحلات الداخلية تصل إلى 18 رحلة مصرية، وكذلك 46 رحلة دولية.

 

واوضح المصدر لـ"الدستور"، أنه من المقرر وصول 18 رحلة من مطارات التشيك، و17 رحلة من أوكرانيا ورحلتين من سويسرا، و18 رحلةداخلية وأخرى من المجر.

 

وأضاف أنه من المقرر وصول رحلات من بيلا روسيا وألمانيا بداية من شهر سبتمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع ارتفاع معدلات الوصول من الدولالمختلفة خلال الفترة المقبلة.

 

وصول 1372 سائحًا سعوديًا لميناء سفاجا
 

كانت استقبلت سلطات ميناء سفاجا البحري، السفينة السياحية بلسيما، على متنها 1372 سائحًا سعوديًا، و315 فردًا من طاقم السفينة،ؤقادمة من ميناء جدة في ثالث رحلاتها الأسبوعية للميناء، وأنهت إدارة الميناء كافة إجراءات السياح فور وصولهم في سهولة ويسر وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.
 

وخصصت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى بميناء سفاجاالبحري للكشف الطبي على ركاب السفينة بمجرد نزولهم في ميناء سفاجا وإجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من أى اصابات بفيروس كورونا. 

 

وبدء السائحون في تنفيذ برامج سياحية بالمدن المصرية من خلال ثلاثة أفواج لزيارة المعالم الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان وممارسة الرياضات المائية بالغردقة والتمتع بأجواء البحر الأحمر الساحرة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية. 

 

يذكر أن السفينة بلسيما من أكبر السفن السياحية في العالم وتسع نحو3000 راكب، بالإضافة إلى 1315 من أفراد الطاقم، وترتفع لنحو 10 أدوار بالنظام الفندقي، وهي بطول 167 متر وغاطس 5.6 متر و تضم مقومات ترفيهية متعددة من الألعاب والرياضات البحرية كقواربالتجديف وألواح التجديف وفريق متخصص بالرحلات الاستكشافية، ومزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وعدد من القواربالصغيرة التي تُستخدم لنقل الركاب في البحر في رحلات استكشافية ومهبط طائرة هليكوبتر وغواصة صغيرة للرحلات الاستكشافية في أعماق البحر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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