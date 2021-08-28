السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية فى أفغانستان تصدر تحذيرا جديدا بشأن مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

أصدرت السفارة الأمريكية في أفغانستان تحذيرًا أمنيًا جديدًا لمواطنيها في مطار كابول في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.
 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قالت السفارة في تحذيرها المحدث إنه يتعين على كل المواطنين الأمريكيين في المطار عند بوابة "أبي" والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية وبوابة وزارة الداخلية الجديدة المغادرة على الفور.
 

و قالت السفارة إن النصيحة الموجهة لكل المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار لا تزال قائمة.
 

و قتل عشرات الأشخاص في تفجير استهدف المطار يوم الخميس، من بينهم 13 جنديا أمريكيا.

 

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.


و انتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفًا أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعًا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".


و أكد "ماكينزي"، أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.


و شدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".


و صرّح ماكينزي بأن البنتاجون يعمل على تحديد مرتكبي الحادث و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".


وأضاف المسؤول الأمريكي أن عملية الإجلاء من المرجح أن تتم "تحت ضغط وتحت هجوم"، مشيرًا إلى أنهم سيعملون على تأمين وصول الأمريكيين للمجال الجوي.


وأفاد "ماكينزي" بأن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الهجمات سوف تستمر و"وسنفعل كل شئ نستطيعه لمنع هذه الهجمات".

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