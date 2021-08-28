السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأمريكى يستهدف مسؤولا عن التخطيط فى «داعش» بأفغانستان

الجيش الأمريكى
الجيش الأمريكى

أعلن الجيش الأمريكي، في بيان، أنه وجه ضربة بطائرة مسيرة في شرق أفغانستان  لعضو بتنظيم "داعش" مسؤول عن التخطيط.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية ، ذلك بعد يوم من هجوم خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات المدنيين الأفغان.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستتعقب المسؤولين عن الهجوم، وإنه أمر وزارة الدفاع بإعداد خطط لضرب الجناة.

 

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن الضربة وقعت في إقليم ننكرهار شرقي كابول لكنها لم توضح ما إذا كان الهدف مرتبطًا بهجوم المطار.

 

وقال الجيش الأمريكي، في البيان: "تدل المؤشرات الأولية على أننا قتلنا الهدف، لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين".

 

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.

 

وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفًا أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعًا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".

 

وأكد "ماكينزي" أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.


وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدمًا وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"؛ لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".


وصرّح "ماكينزي" بأن البنتاجون يعمل على تحديد مرتكبي الحادث، و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".


وأضاف المسؤول الأمريكي، أن عملية الإجلاء من المرجح أن تتم "تحت ضغط وتحت هجوم"، مشيرًا إلى أنهم سيعملون على تأمين وصول الأمريكيين للمجال الجوي.


وأفاد "ماكينزي" بأن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الهجمات سوف تستمر، و"سنفعل كل شئ نستطيعه لمنع هذه الهجمات".

 

ورفض البيت الأبيض الدعوات المطالبة باستقالة الرئيس جو بايدن على خلفية الهجوم على مطار كابل الذي خلف عشرات القتلى وأكثر من 150 جريحًا.

 

وحسبما أفادت وكالة  أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "هذا اليوم ليس مناسبًا للألاعيب السياسية".

 

وتابعت: "نتوقع من كل أمريكي، سواء أكان مسؤولًا منتخبًا أم لا، أن يقف إلى جانبنا ويشاطرنا حزمنا على ملاحقة هؤلاء الإرهابيين ومحاربتهم والقضاء عليهم أينما كانوا".

 

وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من السياسيين الأمريكيين، معظمهم من الجمهوريين، وبينهم مسؤولون سابقون وأعضاء في الكونجرس، دعوا الرئيس بايدن إلى الاستقالة على خلفية الهجوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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