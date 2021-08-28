السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجمهورية»: مؤتمر دول جوار العراق فرصة لتبادل الرؤى والتأكيد على دعم المؤسسات الوطنية

مؤتمر دول جوار العراق
مؤتمر دول جوار العراق

قالت صحيفة الجمهورية، إن مؤتمر دول جوار العراق فرصة لتبادل الرؤى والتأكيد على دعم الأمن والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة الوطنية؛ من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي واستقلالها وتكثيف كل الجهود، من أجل إعادة الاستقرار المعهود والتنمية المنشودة في العراق الشقيق.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، صباح اليوم السبت، بعنوان «الأمن والاستقرار في مؤتمر دول الجوار»- أن هذه المرحلة تحتاج تكاتف كل الجهود من أجل دعم وأمـن واستقرار وتنمية المنطقة بأسرها.

وأشارت إلى أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن واستقرار المنطقة بصفة عامة وأمن واستقرار العراق الشقيق على وجه الخصوص، فأمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وأكدت أن في هذا الإطار تأتي المشاركة المصرية الفعالة في المؤتمر، وأيضًا تقدير العراق الكامل للدور المصري المحوري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم مسيرة التضامن العربي المشترك، وتحقيق الأمـن والاستقرار في ربوع المنطقة بصفة عامة، وتحقيق أمن واستقرار وتنمية العراق بصفة خاصة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح جسد الروابط الوثيقة والعلاقات التاريخية القوية بين مصر والعراق في إشادته بالمواقف المصرية تجاه القضايا العراقية، وتأكيد الرئيس العراقي على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي محب للعراق، وأن العراق يقدر التجربة المصرية في البناء والتنمية وإعــادة الأمن والاستقرار ويحتذى بها في العراق ودول المنطقة.

ويستضيف العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين دول الجوار، اليوم السبت، بمشاركة العديد من الدول العربية والغربية، على رأسها مصر والأردن وفرنسا، وسط استعدادات أمنية مكثفة لتأمين الوفود المشاركة.

وفي سياق متصل، قال محمد العواد، إعلامى عراقي، إن هذه القمة المنتظرة هي الأولى التي تعقد فى العراق منذ ٣ عقود، لذا تُشكل أهمية بالغة على المستوى الأمني والجيوسياسي والاقتصادي، سواء للعراق أو المنطقة ككل.

أمن مصر العراق السيسي مؤتمر تنمية الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق الدولة ربو جمهور عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح البناء والتنمية أراضي التاريخية تكثيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

زوج ضحية حلوان: توفت بعد دخولها فى نوبة تشنجات أثناء معالجتها من السحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب