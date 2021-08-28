«الجمهورية»: مؤتمر دول جوار العراق فرصة لتبادل الرؤى والتأكيد على دعم المؤسسات الوطنية

قالت صحيفة الجمهورية، إن مؤتمر دول جوار العراق فرصة لتبادل الرؤى والتأكيد على دعم الأمن والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة الوطنية؛ من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي واستقلالها وتكثيف كل الجهود، من أجل إعادة الاستقرار المعهود والتنمية المنشودة في العراق الشقيق.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، صباح اليوم السبت، بعنوان «الأمن والاستقرار في مؤتمر دول الجوار»- أن هذه المرحلة تحتاج تكاتف كل الجهود من أجل دعم وأمـن واستقرار وتنمية المنطقة بأسرها.

وأشارت إلى أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن واستقرار المنطقة بصفة عامة وأمن واستقرار العراق الشقيق على وجه الخصوص، فأمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وأكدت أن في هذا الإطار تأتي المشاركة المصرية الفعالة في المؤتمر، وأيضًا تقدير العراق الكامل للدور المصري المحوري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم مسيرة التضامن العربي المشترك، وتحقيق الأمـن والاستقرار في ربوع المنطقة بصفة عامة، وتحقيق أمن واستقرار وتنمية العراق بصفة خاصة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح جسد الروابط الوثيقة والعلاقات التاريخية القوية بين مصر والعراق في إشادته بالمواقف المصرية تجاه القضايا العراقية، وتأكيد الرئيس العراقي على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي محب للعراق، وأن العراق يقدر التجربة المصرية في البناء والتنمية وإعــادة الأمن والاستقرار ويحتذى بها في العراق ودول المنطقة.

ويستضيف العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين دول الجوار، اليوم السبت، بمشاركة العديد من الدول العربية والغربية، على رأسها مصر والأردن وفرنسا، وسط استعدادات أمنية مكثفة لتأمين الوفود المشاركة.

وفي سياق متصل، قال محمد العواد، إعلامى عراقي، إن هذه القمة المنتظرة هي الأولى التي تعقد فى العراق منذ ٣ عقود، لذا تُشكل أهمية بالغة على المستوى الأمني والجيوسياسي والاقتصادي، سواء للعراق أو المنطقة ككل.