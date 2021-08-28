روسيا تنتقد ملصقات انتخابية تاريخية فى شمالى ألمانيا

انتقدت روسيا ملصقات انتخابية تعود إلى عقود ظهرت في شمالي ألمانيا وتظهر منطقة كالينينجراد الروسية - كونيجسبيرج سابقًا - كجزء من ألمانيا.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله: "لقد شاهدنا التقارير الإعلامية عن هذا، ورد فعلنا سلبي، سلبي".



ولم يتضح من الذي وضع الملصقات في ولاية مكلنبورج- فوربومرن، وتظهر الملصقات خريطة بحدود ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية.



وقال" بيسكوف"، إن روسيا تفترض أن الملصقات التي ترجع إلى 72 عامًا، وصنعت من أجل الانتخابات الاتحادية عام 1949، ليس لها علاقة بالموقف الحالي لبرلين.



وأضاف "بيسكوف": "بالطبع، برلين، رسميًا لا تشك في وحدة أراضي الاتحاد الروسي، ولكنه أمر مهم أيضًا أن نفهم التطلعات الإقليمية لقوى سياسية معينة في ألمانيا".



يذكر أن ألمانيا تجري الانتخابات الاتحادية في 26 سبتمبر المقبل.

وعلي صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الروسية 19 ألفًا و509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و844 ألفا و49 إصابة.



وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 798 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 180 ألفًا و41 شخصًا، و تماثل للشفاء 19 ألفًا و217 شخصًا وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 6 ملايين و 112 ألفًا و35 شخصًا.

وكانت أقرت روسيا استخدام لقاحها الخامس المضاد لفيروس كورونا وسط تسجيل رقم قياسي جديد من الوفيات بالفيروس، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وتم تطوير اللقاح المسمى "إيبي فاك كورونا-إن" في مركز "فيكتور" للأبحاث في مدينة نوفوسيبيرسك بسيبيريا.