السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تنتقد ملصقات انتخابية تاريخية فى شمالى ألمانيا

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

انتقدت روسيا ملصقات انتخابية تعود إلى عقود ظهرت في شمالي ألمانيا وتظهر منطقة كالينينجراد الروسية - كونيجسبيرج سابقًا - كجزء من ألمانيا.
 

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله: "لقد شاهدنا التقارير الإعلامية عن هذا، ورد فعلنا سلبي، سلبي".
 

ولم يتضح من الذي وضع الملصقات في ولاية مكلنبورج- فوربومرن، وتظهر الملصقات خريطة بحدود ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية.
 

وقال" بيسكوف"، إن روسيا تفترض أن الملصقات التي ترجع إلى 72 عامًا، وصنعت من أجل الانتخابات الاتحادية عام 1949، ليس لها علاقة بالموقف الحالي لبرلين.
 

وأضاف "بيسكوف": "بالطبع، برلين، رسميًا لا تشك في وحدة أراضي الاتحاد الروسي، ولكنه أمر مهم أيضًا أن نفهم التطلعات الإقليمية لقوى سياسية معينة في ألمانيا".
 

يذكر أن ألمانيا تجري الانتخابات الاتحادية في 26 سبتمبر المقبل.

 

وعلي صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الروسية 19 ألفًا و509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و844 ألفا و49 إصابة.


وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 798 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 180 ألفًا و41 شخصًا، و تماثل للشفاء 19 ألفًا و217 شخصًا وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 6 ملايين و 112 ألفًا و35 شخصًا.

وكانت أقرت روسيا استخدام لقاحها الخامس المضاد لفيروس كورونا وسط تسجيل رقم قياسي جديد من الوفيات بالفيروس، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وتم تطوير اللقاح المسمى "إيبي فاك كورونا-إن" في مركز "فيكتور" للأبحاث في مدينة نوفوسيبيرسك بسيبيريا.

روسيا المانيا روسي مالي تنتقد مال شمال ماني تاريخ انتخاب تاريخي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

زوج ضحية حلوان: توفت بعد دخولها فى نوبة تشنجات أثناء معالجتها من السحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب