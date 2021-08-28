كوريا الجنوبية تسجل نحو 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل قليلًا من 1800 إصابة جديدة اليوم السبت، إلا أن عدد الحالات الحرجة استمر في الارتفاع، وبدأت السلطات في مناقشة فرض تدابير خاصة للحيلولة دون تفشي الفيروس خلال عطلة "شوسيوك" المقبلة.



وسجلت كوريا الجنوبية 1793 إصابة جديدة، من بينها 1738 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 246 ألفًا و951 إصابة، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 11 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2276 حالة وفاة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام 2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.