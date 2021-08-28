السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلاديمير بوتين ونيكول باشينيان يبحثان الوضع فى قره باج

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بحثا فيه تطورات الأوضاع في إقليم قره باج.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أعلن الكرملين أن بوتين وباشينيان بحثا القضايا الملحة في تسوية النزاع في قره باج في سياق تطبيق الاتفاقات المعلنة في البيانات الثلاثية الصادرة في 9 نوفمبر 2020 وفي 11 يناير 2021.

 

كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، واتفقا على الاستمرار في الاتصالات على مختلف المستويات.

 

واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باج، ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي أسفر في حينه عن إعلان الأرمن عام 1991 قيام جمهورية مستقلة في الإقليم لم تحظ بأي اعتراف دولي.

 

وأصدر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يوم 9 نوفمبر الماضي بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ اعتبارا من 10 نوفمبر.

 

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرمني في 1992-1994.

 

وعلى الرغم من انتهاء المعارك لا تزال المنطقة تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على حدود الطرفين وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.

 

وعلى صعيد آخر ، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  خلال اجتماع دوري مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، تطورات الوضع في أفغانستان.
 

وقال بوتين، في مستهل اللقاء، وفقًا لقناة إخبارية: "سنواصل معكم مناقشة الأحداث في أفغانستان، والمشاورات مع شركائنا وتبادل المعلومات عن إجمالي المسائل المتعلقة بهذا الوضع، بما في ذلك العمل في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والإنسانية".
 

وحضر الاجتماع، رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين.

بوتين الوضع يبحثان وضع قرة باج باشينيان يبحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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