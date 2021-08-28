السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تكليف دبلوماسى روسى بمنصب الممثل الأممى الخاص إلى الصحراء الغربية

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدبلوماسي الروسي ألكسندر إيفانكو ممثلا خاصا له لشؤون الصحراء الغربية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء  "فرانس برس" الفرنسية، ذكر المتحدث باسم جوتيريش ستيفان ديوجاريك، أن إيفانكو سيتولى مهام الممثل الخاص إلى الصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الإقليم المتنازع عليه.

 

وأشار ديوجاريك إلى أن "لإيفانكو خبرة عمل مستمرة لأكثر من 30 عاما في مجالي العلاقات الدولية وحفظ السلام والصحافة"، مضيفا أنه سبق أن عمل متحدثا رسميا باسم بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (من 2006 إلى 2009) وممثلا للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك (من 1994 إلى 1998)".

 

وأصبح منصب المبعوث الأممي الخاص شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر منه في مايو 2019 لأسباب صحية.

 

وتختلف مهام الممثل الأممي الخاص عن المبعوث الخاص، حيث يركز الأول بشكل أكبر على إدارة عمل البعثة الأممية، بينما ينصب عمل الثاني على المفاوضات بين طرفي النزاع والبحث عن حلول له.

 

ومنذ العام 1975 يستمر النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" حول إقليم الصحراء الغربية، إذ اندلع بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحولت القضية إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.

 

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء الغربية وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

 

وعلى صعيد آخر، عينت الجمعية العامة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنطونيو جوتيريش أمينا عاما لولاية جديدة مدتها خمس سنوات إضافية.

 

وتولى السياسي البرتغالي السابق منصب الأمين العام للأمم المتحدة من بان كي مون في يناير 2017 ومن المقرر أن تبدأ ولايته الثانية في 1 يناير 2022.

 

وجوتيريش من مواليد العام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من العام 1995 حتى العام 2002، كما تولى لفترة رئاسة الأممية الاشتراكية، وشغل أيضا منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من يونيو 2005 حتى ديسمبر 2015.

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وائل لطفي

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