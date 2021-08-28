السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خالد إسماعيل: أخضع للسياق الدرامى الذى تفرضه على التجربة المختزنة

خالد إسماعيل
خالد إسماعيل

نهاية العمل الأدبي أو ما يمكن أن نسميه إذا جاز التعبير "القفلة"، سواء في القصة القصيرة أو الرواية، أمر شديد الأهمية للكاتب والمبدع، وهو ما يطرح السؤال، هل نهاية العمل الأدبي تكون مسبقة في ذهن الكاتب، أم أنها تتغير من حين لأخر، أم أن سير السرد وحبكته، ومصائر شخصيات العمل الأدبي وموضوعه هي التي تفرض هذه النهاية؟ وغيرها مما يخص هذه الجزئية شديدة الأهمية في العمل الإبداعي الكتابي.

وفي هذا الصدد، قال الروائي خالد إسماعيل: الكتابة نوعان، كتابة "يوسف إدريس" وكتابة "نجيب محفوظ"، أوبصيغة أخرى: كتابة الوهج النابع من التجربة، وكتابة التخطيط العقلى البارد، حيث أن كتابة "الوهج" فوارة، تلزم الروائي والقاص بما تمنحه له من مغريات درامية، فيمتثل لها، وتغريه بالسير وراءها، وبالتالي يكون مخزون العقل غير الواعي هو المسيطرعلى الكتابة، والعكس نجده في كتابة التخطيط العقلي.

وأضاف "إسماعيل": "فالوعي والعقل الواعي هو من يبني ويرسم ويصوغ بداية من اختيار "الموضوع" وجمع المعلومات، وبناء الشخصيات، حتى رسم ووضع النهايات، وهنا أقول إنني أنتمى للطريقة الأولى، طريقة الوهج النابع من مخزون التجارب، فأكتب، وأخضع للسياق الدرامي الذي تفرضه على  التجربة المختزنة، وفي النهاية أجدني متوقفًا عند نقطة محددة، وليس عندي "نهاية" مغلقة، عندي "توقف" ليبدأ كل قارئ عمله الذهني، فيقرأ ويضع النهاية أو يرفض التوقف فيكمل بخياله ما نقص عندي، والكتابة القائمة على الانفتاح على التجارب والحياة لا تعرف معنى "النهاية" أو كلمة "تمت"، فالنهايات عندي دائمًا مفتوحة".

وبدوره، قال الكاتب الروائي محمد العون: "بالنسبة لي تأتي نهاية القصة أو الرواية تبعًا لسير الأحداث فى معظم الحالات، يمكن تحديد نقطة البداية وانطلاق الأحداث، الفكرة الخام عن موضوع العمل وكيف يمكن الدخول في عالم الرواية، عادة في هذه المرحلة لا أفكر في النهاية أبدًا، ولا كيف ستنتهي، أظل أتابع الشخصيات وهي تنمو وتتطور عبر السرد وتشابك أحداث العمل وتصاعد البناء الدرامي له، هناك الكثير من الشخصيات تظهر أثناء الكتابة لم تكن موجودة في الخيال عند البداية، هذه الشخصيات تفرض نفسها بعد ذلك وتصنع لنفسها مكانًا في بنية الرواية، وهناك أيضًا مواقف وأفكار جديدة تأتي خلال عملية الكتابة".

وأضاف: "نهاية العمل غالبًا لا تتضح إلا في الجزء الأخير، تبدأ في التبلور عند الصفحات الأخيرة، ربما فقط في الروايات التاريخية يمكن تحديد النهاية وفقًا للأحداث التاريخية نفسها، لكن بشكل عام، لا تكون واضحة تمامًا إلا عند الصفحات الأخيرة أيضًا".

الكاتب الروائي محمد العون
الكاتب الروائي محمد العون
نهاية العمل الأدبي خالد إسماعيل محمد العون الدكتور يوسف إدريس نجيب محفوظ

مواد متعلقة

وليد علاء الدين: أيقنت بعد التجربة أن الخطط مهما بدت متماسكة فإنها تتهاوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

تفاصيل أزمة أحمد مجاهد وشيكابالا فى تتويج الزمالك بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب