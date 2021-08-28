جمهور الزمالك يرفض مغادرة محيط النادى فى انتظار أتوبيس اللاعبين( صور)

رفض جمهور الزمالك المجتمع بمحيط النادي، المغادرة في انتظارا لأتوبيس اللاعبين لمشاركتهم الاحتفال بدرع الدوري الثالث عشر في تاريخ النادي.

احتفالات جمهور الزمالك



وانتهى الدوري العام رسميا بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الأسبوع الخامس والثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام، حيث شهدت المباراة في نهايتها تسليم درع الدوري للنادي الزمالك بعد غياب عن 6 سنوات عن القلعة البيضاء.

احتفالات جمهور الزمالك



وانتهى اللقاء بين الزمالك والبنك الأهلي بالتعادل، حيث أقيمت المباراة على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، واستلم اللاعبين الأبيض الملكي درع الدوري العام.

احتفالات جمهور الزمالك