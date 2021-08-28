السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«فيسبوك» تُفعِّل فحص الأمان بعد انفجار مطار كابول

فيس بوك
فيس بوك

أعلنت شركة (فيس بوك) عن تشغيل ميزة فحص الأمان، بعد الهجوم الانتحاري المزدوج بالقرب من مطار كابول في أفغانستان، الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش الأمريكي والمواطنين الأفغان، الخميس.


وأفاد موقع (سي نت) الأمريكي، السبت، بأنَّ فحص الأمان يسمح لمستخدمي (فيس بوك) بوضع علامة على أنفسهم بأنهم آمنون أثناء الأزمات أو الكوارث؛ مثل إطلاق النار أو الهجمات الإرهابية أو الزلازل؛ مما يتيح لأصدقائهم وعائلاتهم معرفة أنهم على قيد الحياة.


وهذه الميزة هي جزء من مركز الشبكة الاجتماعية على الإنترنت للاستجابة للأزمات، كما تتضمن صفحة عن تفجير كابول على (فيس بوك) طريقة يمكن للناس من خلالها عرض المساعدة أو طلبها، وتحتوي كذلك على قصص إخبارية.


ويتلقى (فيس بوك) التنبيهات من وكالات الإبلاغ عن الأزمات العالمية، ويتم تفعيل فحص الأمان عندما ينشر الأشخاص في المنطقة تعليقًا أو منشورًا عن أزمة ما.


وتمثل أدوات (فيس بوك) للاستجابة للأزمات مثالًا آخر على كيفية استجابة أكبر شبكة اجتماعية في العالم بعد استيلاء مقاتلي (طالبان) على السلطة في أفغانستان؛ مما دفع الآلاف من الأجانب والأفغان إلى محاولة الفرار من البلاد.


كما أصدرت الشركة أيضًا أداة تسمح للأشخاص في أفغانستان إغلاق حساباتهم بنقرة واحدة؛ لمنع الأشخاص الذين ليسوا أصدقاء من رؤية المنشورات على جدولهم الزمني أو مشاركة صور ملفاتهم الشخصية؛ حفاظًا على أمانهم.

 

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.


وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفًا أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعًا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".


وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.


وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".


وصرّح ماكينزي بأن البنتاجون يعمل على تحديد مرتكبي الحادث و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".


وأضاف المسؤول الأمريكي أن عملية الإجلاء من المرجح أن تتم "تحت ضغط وتحت هجوم"، مشيراً إلى أنهم سيعملون على تأمين وصول الأمريكيين للمجال الجوي.


وأفاد ماكينزي بأن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الهجمات سوف تستمر و"وسنفعل كل شئ نستطيعه لمنع هذه الهجمات".

 

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