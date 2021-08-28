السودان يتلقى 218 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» مقدمة من فرنسا

تلقى السودان شحنة لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تقدر بـ 218 ألفا و400 جرعة منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية، عبر منصة (كوفاكس)، في إطار ضمان التوزيع العالمي العادل للقاحات كورونا.



وكان في استقبال الشحنة، بمطار الخرطوم، وكيلة وزارة الصحة السودانية المكلفة الدكتورة يسرا محمد، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية بالخرطوم ميكائيل ديلييم، ومدير منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتورة نعمة عابد.



وأعربت وكيلة وزارة الصحة السودانية، في تصريح صحفي، عن شكرها للحكومة الفرنسية بتبرعها السخي لحكومة وشعب السودان في تعزيز موقفه لمحاربة جائحة (كوفيد-19)، وتقديرها للشركاء الذين ساهموا في إيصال شحنة اللقاحات عبر منصة (كوفاكس).



وقالت إن لقاح (أسترازينيكا) أتى في موعده لاسيما وأن هناك آلاف المواطنين ينتظرون وصول اللقاح بعد أن انقضت مدة على تلقيهم الجرعة الأولى.



من جانبه، أعرب القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية بالخرطوم، عن سعادته بوصول لقاحات (استرازينيكا) للسودان كهدية من حكومة وشعب فرنسا.



ونبه إلى أن هذه الشحنات كان مقرر لها أن تذهب للمواطنين داخل فرنسا، إلا أن الحكومة الفرنسية فضلت المساهمة في المبادرة العالمية للقضاء على فيروس كورونا والتبرع بها للسودان.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، و يبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.