السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى.. (فيديو)

احتفالات جمهور الزمالك
احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى

عمت الفرحة جدران نادي الزمالك، عقب إطلاق حكم المباراة التي جمعت الأبيض مع نادي البنك الأهلي في الأسبوع الأخير لبطولة الدوري، التي توج بها الزمالك منذ أيام قليلة.

وعلى الفور انطلقت "الزغاريد" والهتافات والأغاني الحماسية لأعضاء نادي الزمالك وجمهوره أمام بوابات النادي، محتفلين بما حققه الفريق خلال مشواره بالدوري.


وكان اللقاء الذي جمع بين ناديي الزمالك والبنك الأهلي في ستاد بتروسبورت قد انتهى بالتعادل الإيجابي ١/١، وقام لاعبي الأبيض بحمل درع الدوري.

 

 

 

 

احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى
احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى
احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى
احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى
احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى
احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى
احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى
احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى
الزمالك حكم المباراة الأغاني الحماسية البنك الأهلي ستاد بتروسبورت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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