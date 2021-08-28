احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى.. (فيديو)

عمت الفرحة جدران نادي الزمالك، عقب إطلاق حكم المباراة التي جمعت الأبيض مع نادي البنك الأهلي في الأسبوع الأخير لبطولة الدوري، التي توج بها الزمالك منذ أيام قليلة.

وعلى الفور انطلقت "الزغاريد" والهتافات والأغاني الحماسية لأعضاء نادي الزمالك وجمهوره أمام بوابات النادي، محتفلين بما حققه الفريق خلال مشواره بالدوري.



وكان اللقاء الذي جمع بين ناديي الزمالك والبنك الأهلي في ستاد بتروسبورت قد انتهى بالتعادل الإيجابي ١/١، وقام لاعبي الأبيض بحمل درع الدوري.

احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى

احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى

احتفالات جمهور الزمالك ليلة التتويج بالدورى