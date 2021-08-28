البنتاجون: طالبان «غير مسؤولة» عن أى عمليات فى مطار كابول

أعلن البنتاجون عن أن طالبان غير مسؤولة عن أي عمليات تشغيلية داخل مطار كابول، بعد ورود تقارير عن دخول الحركة التي تحكم أفغانستان الآن إلى هذا المرفق الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: "إنهم غير مسؤولين عن أي من البوابات، ولا عن أي نوع من العمليات داخل المطار. هذه الأمور لا تزال تحت السيطرة العسكرية الأمريكية".



وفي وقت سابق، أعلنت طالبان أنها سيطرت على أجزاء عدة من المطار الذي يتم عبره إجلاء الراغبين في مغادرة البلاد، وذلك قبل أربعة أيام من الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية.



وقال المتحدث باسم الحركة بلال كريمي: "تم اليوم إخلاء ثلاثة أماكن مهمة في الجزء العسكري من مطار كابول، من جانب الأميركيين".



من جهته، قال الجنرال الأمريكي هانك تيلور، إن آلاف الأشخاص ما زالوا يلجأون إلى المبنى وينتظرون الصعود على متن طائرة.



وأدى هجوم تبناه تنظيم داعش الارهابي الخميس في مطار كابول إلى مقتل ما لا يقل عن 85 شخصا، بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.



وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفًا أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعًا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".



وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.



وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".



وصرّح ماكينزي بأن البنتاجون يعمل على تحديد مرتكبي الحادث و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".



وأضاف المسؤول الأمريكي أن عملية الإجلاء من المرجح أن تتم "تحت ضغط وتحت هجوم"، مشيراً إلى أنهم سيعملون على تأمين وصول الأمريكيين للمجال الجوي.



وأفاد ماكينزي بأن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الهجمات سوف تستمر و"وسنفعل كل شئ نستطيعه لمنع هذه الهجمات".

ورفض البيت الأبيض الدعوات المطالبة باستقالة الرئيس جو بايدن على خلفية الهجوم على مطار كابل الذي خلف عشرات القتلى وأكثر من 150 جريحًا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "هذا اليوم ليس مناسبا للألاعيب السياسية".

وتابعت: "نتوقع من كل أمريكي، سواء أكان مسؤولا منتخبا أم لا، أن يقف إلى جانبنا ويشاطرنا حزمنا على ملاحقة هؤلاء الإرهابيين ومحاربتهم والقضاء عليهم أينما كانوا".

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من السياسيين الأمريكيين، معظمهم من الجمهوريين، وبينهم مسؤولون سابقون وأعضاء في الكونجرس، دعوا الرئيس بايدن إلى الاستقالة على خلفية الهجوم.