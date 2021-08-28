جنات ومحمد حسن يشعلان حفل محكى القلعة (صور)

استمرارا لفعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، قدم المطرب محمد حسن وفرقته، امس الجمعة، مجموعة مختارة من أعمال الطرب العربي منها "أي دمعة حزن لا، حاول تفتكرني، على حسب وداد قلبي وعلى الحلوة والمرة"، وذلك بجانب مجموعة من أحدث أغانيه منها "غدر الصحاب وغيرك مليش و تركيبة غريبة".

وقدمت النجمة المغربية جنات، نخبة من أعمالها الخاصة منها "الطفلة البريئة – اللى بينى وبينك – على فكرة – ضمنى بعيونك – اسمع كلامى – حب امتلاك – خيط ضعيف – أكتر من سنه – بحبك – مابقتش طيب – منى ليك- قدرت تحب- علشان خاطره- وجيالك"، إلى جانب باقة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية.

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة ، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

وكانت الفنانة حنان قد شاركت مؤخرا جمهورها عدد من الأغنيات السينجل المختلفة والتي حققت من خلالها نجاحا كبيرا ومختلفا في الموسم الحالي.

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة

حفل محكى القلعة