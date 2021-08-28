السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جنات ومحمد حسن يشعلان حفل محكى القلعة (صور)

جنات
جنات

استمرارا لفعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، قدم المطرب محمد حسن وفرقته، امس الجمعة، مجموعة مختارة من أعمال الطرب العربي منها "أي دمعة حزن لا، حاول تفتكرني، على حسب وداد قلبي وعلى الحلوة والمرة"، وذلك بجانب مجموعة من أحدث أغانيه منها "غدر الصحاب وغيرك مليش و تركيبة غريبة".

IMG-20210828-WA0011

وقدمت النجمة المغربية جنات، نخبة من أعمالها الخاصة منها "الطفلة البريئة – اللى بينى وبينك – على فكرة – ضمنى بعيونك – اسمع كلامى – حب امتلاك – خيط ضعيف – أكتر من سنه – بحبك – مابقتش طيب – منى ليك- قدرت تحب- علشان خاطره- وجيالك"، إلى جانب باقة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية.

IMG-20210828-WA0012

يذكر أن الدورة الـ29  من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة ، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

IMG-20210828-WA0013

وكانت الفنانة حنان قد شاركت مؤخرا جمهورها عدد من الأغنيات السينجل المختلفة والتي حققت من خلالها نجاحا كبيرا ومختلفا في الموسم الحالي.

حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
حفل محكى القلعة
هاني شاكر مهرجان المغرب صور على الدين خلال طفل طفلة الوطن غدا بيان حفل قدم جمهور جمال الحج نجم

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

تفاصيل أزمة أحمد مجاهد وشيكابالا فى تتويج الزمالك بالدورى

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب