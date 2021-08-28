السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمريكى: مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» دليل على فاعليّة العمل الدبلوماسى العراقى

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي

أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جاك سوليفان، أهميّة عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم  السبت، واصفاً المُؤتمر بأنه دليل على فاعليّة العمل الدبلوماسي العراقي، مُؤكِّداً أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تساند عقد هذا الاجتماع.


وأوضح سوليفان- خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين- أن العراقيين كانوا سباقين في قتال الإرهاب وجماعاته، مشير إلى أنه لا بدَّ من الاستمرار في مُحاربتهم ودحرهم حيثما وجدوا، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.


من جانبه، أكد حسين أن العراقيين حاربوا إرهابييّ (داعش) وضحوا بأبنائهم في سبيل إنقاذ المنطقة من خطر الإرهاب، معربا عن تعازيه للحكومة الأمريكية في سقوط عددٍ من الجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الأفغان إثر التفجير الذي وقع،  الخميس، بالعاصمة الأفغانيّة كابُول.

 

 وعلى صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق،  عن العثور على 4 مخابئ لداعش الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن لواء المهمات الخاصة قيادة قوات الشرطة الاتحادية حقق نتائج أمنية جديدة ضمن محور قاطع مسؤوليته، وتابعت "خلية الإعلام الأمني في العراق"، كانت حصيلتها العثور على 4 أوكار للإرهابيين تم تفجيره، و 3 خنادق، بالإضافة إلى ضبط سبطانة هاون عيار 81 ملم ، و300 إطلاقة مختلفة الأنواع ، و4 دروع، و5 مخازن بندقية كلاشنكو، ومواد طبية، وتفتيش 8 منازل، و40 بستانا وتدقيق بيانات 86 مواطنًا.

 

وأضافت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن قطاعات الشرطة الاتحادية تواصل انتشارها الأمني المكثف لتحقيق الأهداف المرسومة وفق الخطط المعدة مستخدمة إمكانيات و قدرة رجالها الأبطال بهدف إحكام السيطرة الكاملة على المنطقة، و تطهيرها من العناصر الإرهابية.

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