السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد غياب.. عفاف راضى تعود لجمهورها بحفل غنائى بدار الأوبرا

عفاف راضي
عفاف راضي

تستعد الفنانة القديرة عفاف راضي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب،  تطل خلالها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس 16 سبتمبر.


وتعلن عفاف راضي عبر هذه الإطلالة المنتظرة عودتها الرسمية للحفلات الجماهيرية في مصر، وتروي عطش جمهورها بوجبة غنائية من وحي أيام الزمن الجميل بأشهر أغنياتها،  مثل "ردوا السلام" و"هوا يا هوا" و"لمين يا قمر" و"قضينا الليالي".


وتحيي أيقونة الزمن الجميل ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي عبر ليلة غنائية مميزة تحتضنها دار الأوبرا المصرية، تعيد خلالها عفاف إحياء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها مع بليغ عبر حفل أوركسترالي كبير بمشاركة المايسترو سليم سحاب.


وكشفت عفاف راضي عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية،  قائلة: "بعد تكريمي الذي أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة،  وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالي ما أعطاني دفعة قوية،  كما أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة لحفلات المسرح تكريماً  له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري.


وكشفت عفاف راضي عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية،  قائلة: "بعد تكريمي الذي أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة،  وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالي ما أعطاني دفعة قوية،  كما أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة لحفلات المسرح تكريماً  له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري.

دار الأوبرا المصرية ذكرى بليغ حمدي الحفلات الغنائية دار الأوبرا المصري عفاف راضي الفنانة عفاف راضي

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