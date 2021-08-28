«باحث» يرد على الإخوانى الهارب عبدالله شريف بعد هجومه على أقطاب الصوفية

رد الباحث مصطفى زايد المهتم بالشأن الصوفي على الإخواني الهارب عبدالله الشريف، والذي طعن في الصوفية ومشايخها في الحلقة التي نشرها عبر قناته على "يوتيوب".

وقال "زايد": سوف نرد على ما قدمه بأدلة وبراهين لا يستطيع أي إنسان حتى من أعداء الصوفية أن ينكرها، أولاً: فيما قاله بخصوص معنى كلمة صوفي أو الصوفية، فقد اختلف الجميع في معنى التصوف ومن هو الصوفي، فقيل إنها منسوبة إلى الخشن ولبس الصوف، ومنها من قال إنها من الصفاء ومنهم من قال إنها لأهل الصفوة وغيرها من المسميات ولكن لم يختلفوا على الصوفي، فجميع وصفهم يجمع على أن الصوفي هو من طهر وثمن العلاقة مع الله عز وجل.

وأضاف الباحث: ثانيا: طعنه في الشيخ عبدالقادر الجيلاني ووثق كلامه برواية لابن تيمية على أنه سمع من الشيخ عبدالقادر الجيلاني أنه رفع عنه التكليف أي لا يقضي فروض الله ومنها الصلاة، وسوف نجعل ابن تيمية الذي استشهد به هو من يظهر كذبه، أولا: عندما سأل ابن تيمية في مسألة نذور الأولياء، قال: (قُلْت: وَلِهَذَا يَقُولُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ -كَثِيرٌ مِنْ الرِّجَالِ إذَا وَصَلُوا إلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ أَمْسَكُوا وَأَنَا انْفَتَحَتْ لِي فِيهِ رَوْزَنَةٌ فَنَازَعْتُ أَقْدَارَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ وَالرَّجُلُ مَنْ يَكُونُ مُنَازِعًا لِقَدَرِ لَا مُوَافِقًا لَهُ وَهُوَ - رضي الله عنه - كَانَ يُعَظِّمُ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَيُوصِي بِاتِّبَاعِ ذَلِكَ وَيَنْهَى عَنْ الِاحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ )) ( 8/303)، و ثانيا : عندما سأل ابن تيمية عن الصوفية وَأَمَّا أَئِمَّةُ الصُّوفِيَّةِ وَالْمَشَايِخُ الْمَشْهُورُونَ مِنْ الْقُدَمَاءِ: مِثْلُ الجنيد بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَتْبَاعِهِ وَمِثْلُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَأَمْثَالِهِ فَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ لُزُومًا لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَتَوْصِيَةً بِاتِّبَاعِ ذَلِكَ وَتَحْذِيرًا مِنْ الْمَشْيِ مَعَ الْقَدَرِ كَمَا مَشَى أَصْحَابُهُمْ أُولَئِكَ وَهَذَا هُوَ " الْفَرْقُ الثَّانِي “ الَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ الجنيد مَعَ أَصْحَابِهِ . وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ كَلَامُهُ كُلُّهُ يَدُورُ عَلَى اتِّبَاعِ الْمَأْمُورِ , وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَقْدُورِ وَلَا يُثْبِتُ طَرِيقًا تُخَالِفُ ذَلِكَ أَصْلًا لَا هُوَ وَلَا عَامَّةُ الْمَشَايِخِ الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَيُحَذِّرُ عَنْ مُلَاحَظَةِ الْقَدَرِ الْمَحْضِ بِدُونِ اتِّبَاعِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ )) ( 8/366).



وتابع: هذا رد بسيط من كثير يبين كذب وافتراء هذا اليوتيوبر، أما اللطمه الكبرى على وجه هذا المدعي، والذي يبين الجهل المستتر خلف لحيته الكثيفة أن الشيخ عبدالقادر الجيلاني وابن تيمية لم يعاصرا بعضهم في الوقت وبينهم أكثر من مائة عام، فالشيخ عبد القادر الجيلاني تاريخ ميلاده 11 ربيع الثاني سنة 470 هـ وتاريخ وفاته 10 ربيع الثاني 561، وابن تيمية تاريخ ميلاده: 10 ربيع الأول 661 هـ وتاريخ وفاته 22 ذو القعدة سنة 728 هـ.



واختتم وأخيرًا أود أن أوضح فقط أن هؤلاء المرتزقه ليسوا علماء وليس لهم علاقة بالعلم وأنما هم مجرد أصحاب قنوات علي اليوتيوب ليس لهم أي اهتمام الا بجمع نسب مشاهدات عالية لقناوتهم من أجل تحصيل المال ومن أجل هذا يطعنون في العلماء والحكام وكل المشهورين لجذب انتباه المشاهد، وأخيرًا قد اخترت لمثل هؤلاء الأشخاص اسم (مشايخ اليوتيوب) وأرجوا من اليوتيوبر عبدالله الشريف أن يبحث في معجم اللغة عن معنى كلمة "تيوب" حتى يعرف قدره.