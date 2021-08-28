السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أكوام القمامة تعرقل حركة المرور بشبرا وتسد كوبرى المشاة بمسطرد

أكوام القمامة بمسطرد
أكوام القمامة بمسطرد

لاتزال مناشدات وشكاوى أهالي مدينة شبرا الخيمة والمناطق التابعة لها بمحافظة القليوبية مستمرة ولا تتوقف بشأن انتشار القمامة في شوارع المدينة الرئيسية والميادين ما تتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض  وعرقلة حركة المرور  وانتشار الروائح الكريهة في كل مكان حيث تعدى الأمر هذه المرة الحد، بعد أن طغت أكوام القمامة واحتلت الأرصفة وأغلقت درج كوبري المشاة بمنطقة مسطرد.

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أكوام القمامة بمسطرد

يقوم إبراهيم رضا شاب في منتصف عقده الثالث أحد سكان مدينة شبرا الخيمة إن مشكلة انتشار القمامة في شوارع شبرا من المشكلات الصعبة التي يعاني منها الأهالي دون وضع حد لها بشكل مستمر يتم إرسال شكاوى للمسؤولين وكأن الأمر بدون حل بل يزداد سوء.

من جانبها قالت سارة محمود في مطلع العقد الثالث من عمرها والتي تسكن في منطقة مسطرد أن مشكلة القمامة احد الأزمات الرئيسية في أحياء شبرا حيث تجدها في كل مكان بالقرب من المستشفى ومن الطرق الهامة وحتى المطاعم دون النظر إلى أي إعتبارات مشيرا إلى أن بعض الأشخاص المجهولين يقومون بإشعال النار فيها وتتصاعد الأدخنة على المساكن وتتسبب في حالات اختناق كما تسببت من قبل في حدوث حرائق كبيرة وقد تحدث كوارث في مرة من المرات.

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أكوام القمامة بمسطرد

في السياق ذاته يقول محمد عبدالتواب 'رجل اربعيني' أن أزمة القمامة تحتاج إلى حملة وعي ضخمة تستهدف المواطنين المتسببين في هذا المشهد المؤسف وما  يترتب عليه من أذى يعود عليهم أيضا وعلى غيرهم من المواطنين، كذلك أيضا محاسبة الشركات والموظفين المعنيين بجمع القمامة من المنازل لان البعض يسدد رسوم النظافة دون الحصول على خدمة ما يدفع البعض بالتخلص منها بإلقائها بالشوارع وحتى في حال قيام الاحياء بوضع صنايق جمع القمامة في أماكنها المخصصة يقوم البعض بإلقائها خارج الصندوق  ليصبح وجوده والعدم سواء.
 

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أكوام القمامة بمسطرد
مدينة شبرا القمامة الميادين مسطرد الأهالي حرائق مشكلة شكاوى

رئيس التحرير

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