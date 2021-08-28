مصرع عامل مسجد فى خلافات مع جيرانه بالمنوفية

استيقظ أهالى قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية على واقعة مقتل عامل مسجد بطلق ناري على خلفية مشاجرة بينه وبين أحد الأهالي في القرية، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين الأهالي، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا للسيطرة على الأوضاع داخل القرية.

سيطرت وحدة مباحث قويسنا على الأوضاع داخل القرية، وتم عمل كردون أمني وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مبنى الطب الشرعي في شبين الكوم بناء على قرار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع "م،ع،ا" 44 عامًا، عامل مسجد بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المشرحه وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية من مركز شرطة قويسنا بقيادة المقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث المركز والنقباء مصطفى حفني وعبد المنعم محاريق معاوني مباحث المركز، لبدء التحقيقات.