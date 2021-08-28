السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة بنى سويف يناقش شكاوى المياه بقرية شريف باشا

مدينة بني سويف
مدينة بني سويف

قال اللواء وليد البيلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الجمعة، إنه تنفيذًا لتكليف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن الشكوى التي تم رصدها عبر قسم السوشيال ميديا بإدارة الإعلام بالمحافظة، وتضمنت الإشارة إلى شكوى عدد من المواطنين من وجود مياه غير معلوم مصدرها أسفل مسجد الدكتور بقرية شريف باشا.

وأوضح "البيلي"، أنه تم توجيه سيارة الكسح الخاصة بالوحدة المحلية لسحب المياه، حيث أن القرية غير مخدومة بالصرف الصحي، وتم تكليف المختصين من الوحدة المحلية والمجلس القروي بالتنسيق والمتابعة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمراجعة الوصلات المنزلية، والكشف بجهاز كشف التسريب للتأكد من عدم وجود كسور بشبكة المياه، فضلًا عن التنبيه على الأهالي باستمرار كسح خزانات الصرف التقليدية أولًا بأول، مع متابعة الموقف مع رئيس القرية وشركة مياه الشرب.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهود فرع التأمين الصحي بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلي والتى يتم تنفيذها بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ببني سويف.

 وتفقد المحافظ سير العمل برفقه الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات لأعمال اللجنة المنوطة بأعمال المبادرة الرئاسية لعلاج مرض ضمور العضلات، وذلك بتواجد الدكتورة منى على، والدكتور محمد عادل، والدكتور أحمد هاشم.

وبلغ عدد المترددين 33 حالة من إجمالي عدد المترددين خلال أربع جلسات 219 مترددًا، منها 112 حالة تم تشخيصها كمرضى ضمور العضلات، والباقي مرضى ضمور المخ، ووهناك حالة طفل تم الانتهاء من كافة الفحوصات وفي انتظار نتيجة التحليل الجيني لاستكمال باقي الإجراءات بالعرض على اللجنة العلمية العليا.

بني سويف الصرف الصحي رئيس القرية المواطنين الدكتور محمد هاني غنيم

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وائل لطفي

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