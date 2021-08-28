محلية البياضية: إزالة كابل كهرباء غير قانونى يمثل خطورة وسط الزراعات (صور)

أجرى اللواء محمد صحصاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، جولة ميدانية وخلالها تلاحظ وجود كابل غير قانوني على أعمدة الإنارة، وبمتابعة مساره تبين تواجده على جانب الترعة وملقى بإهمال مما يعرض حياة المواطنين بالخطر.

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المدن بالمتابعة الدورية للوقوف على أي مخالفات بالمراكز والمدن بالمحافظة.

كابل غير قانونى

وعلى الفور تم إخطار هندسة كهرباء البياضية بضرورة اتخاذ اللازم نحو إزالة المخالفة؛ حفاظا على أرواح المواطنين، ومنع حدوث أي تعدى عليه، وتمت إزالة المخالفة وتم ضبط المواطن "س. ع" الذي أقر بالتوصيل المخالف.

كما تم التنبيه على هندسة الكهرباء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وعدم التوصيل مرة أخرى.

كابل غير قانونى

ومن المقرر طبقا للكتاب الوارد من وزارة الموارد المائية والري إزالة الأعمدة المتواجده على جانب الترعة التي يجري الآن تبطينها وإزالة كافة المخالفات المتواجدة لاستكمال تبطين الترعة على أكمل وجه وبالتنسيق مع هندسة كهرباء البياضية.

وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، على عدم التوصيل المخالف للكهرباء مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر.

كابل غير قانونى

ورافق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جولته، كلاً من: محسن ربيع نائب رئيس المدينة، وجمال مرعزى سكرتير عام المدينة، وهندسة كهرباء البياضية، ومسؤول كهرباء المجلس.

جدير بالذكر أن خلال الأيام الماضية، عقد اجتمع برئاسة اللواء محمد صحصاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، وبين مديري المراسي السياحية والعبارات العائمة بنطاق المدينة، وذلك في إطار التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.

وتضمن الاجتماع التأكيد على ريادة الأقصر في المجال السياحي والدور الهام الذي تقوم به العبارات السياحية في تنشيط السياحة، كما تم التأكيد على نظافة طريق المسار السياحي الذي تم تجديده هذا العام وضرورة المشاركة في نظافة الطريق بالتعاون مع مديري المراسي.

كابل غير قانونى

وأفاد مديري المراسي بأنه قد تم تطعيم جميع العاملين بالمراسي ضد فيروس كورونا المستجد، وأنهم على استعداد تام للتعاون لإنجاح الموسم السياحي المقبل.

كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المراكب العائمه والمراسي.

وفي ختام اللقاء تقدم العاملين بالشكر لمحافظ الأقصر على اهتمامه بالسياحة وجهوده المبذولة لإنجاح الموسم السياحي المقبل.