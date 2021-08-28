محلية البياضية: إزالة كابل كهرباء غير قانونى يمثل خطورة وسط الزراعات (صور)
أجرى اللواء محمد صحصاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، جولة ميدانية وخلالها تلاحظ وجود كابل غير قانوني على أعمدة الإنارة، وبمتابعة مساره تبين تواجده على جانب الترعة وملقى بإهمال مما يعرض حياة المواطنين بالخطر.
وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المدن بالمتابعة الدورية للوقوف على أي مخالفات بالمراكز والمدن بالمحافظة.
وعلى الفور تم إخطار هندسة كهرباء البياضية بضرورة اتخاذ اللازم نحو إزالة المخالفة؛ حفاظا على أرواح المواطنين، ومنع حدوث أي تعدى عليه، وتمت إزالة المخالفة وتم ضبط المواطن "س. ع" الذي أقر بالتوصيل المخالف.
كما تم التنبيه على هندسة الكهرباء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وعدم التوصيل مرة أخرى.
ومن المقرر طبقا للكتاب الوارد من وزارة الموارد المائية والري إزالة الأعمدة المتواجده على جانب الترعة التي يجري الآن تبطينها وإزالة كافة المخالفات المتواجدة لاستكمال تبطين الترعة على أكمل وجه وبالتنسيق مع هندسة كهرباء البياضية.
وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، على عدم التوصيل المخالف للكهرباء مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر.
ورافق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جولته، كلاً من: محسن ربيع نائب رئيس المدينة، وجمال مرعزى سكرتير عام المدينة، وهندسة كهرباء البياضية، ومسؤول كهرباء المجلس.
جدير بالذكر أن خلال الأيام الماضية، عقد اجتمع برئاسة اللواء محمد صحصاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، وبين مديري المراسي السياحية والعبارات العائمة بنطاق المدينة، وذلك في إطار التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.
وتضمن الاجتماع التأكيد على ريادة الأقصر في المجال السياحي والدور الهام الذي تقوم به العبارات السياحية في تنشيط السياحة، كما تم التأكيد على نظافة طريق المسار السياحي الذي تم تجديده هذا العام وضرورة المشاركة في نظافة الطريق بالتعاون مع مديري المراسي.
وأفاد مديري المراسي بأنه قد تم تطعيم جميع العاملين بالمراسي ضد فيروس كورونا المستجد، وأنهم على استعداد تام للتعاون لإنجاح الموسم السياحي المقبل.
كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المراكب العائمه والمراسي.
وفي ختام اللقاء تقدم العاملين بالشكر لمحافظ الأقصر على اهتمامه بالسياحة وجهوده المبذولة لإنجاح الموسم السياحي المقبل.