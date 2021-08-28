مصطفى درويش يدافع عن محمد رمضان: «أثبتوا أنهم تحت بير السلم»

دافع الفنان مصطفي درويش عن الفنان محمد رمضان بعد أن أصدرت الجهة التي كرمت الأخير مؤخراً بيان تسحب فيه الدكتوراه الفخرية منه في بيان صحفي أعلنوا فيه ذلك.

وقال مصطفى درويش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هو في حاجة محترمة في الكون تدي لحد دكتوراه وبعدين تسحبها.. أنتم فعلا أثبتم أنكم تحت بير سلم والغلط على اللي عبركم وراح ليكم".

وكان قد أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان، والتي كان قد أعلن أمس حصوله عليها، وهو ما أثار حالة جدل كبيرة.

وأصدر المركز بيانا، اعتذر فيه إلى الشعب المصري، حكومة وشعبًا، على تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل.

وقال المركز: "لم نكن نعلم أبدا، أبدا، أبدا، شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان".

واستنكر المركز الثقافي الألماني الدولي، أفعال الفنان محمد رمضان قائلًا: "لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك".



وكان قد نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو خلال تواجده في مدينة بيروت اللبنانية، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس الجيش اللبناني ويسير بالماشية العسكرية أمام النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت.

وظهر الفنان محمد رمضان خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك وهو مرتدي لملابس الجيش اللبناني ويسير على أنغام أغنية فدائي للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو قائًلا: "أثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني".