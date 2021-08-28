انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة وإصابة 4 أشخاص

أصيب اليوم 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفى العلمين النموذجي لإجراء الفحوصات والرعاية الطبية .

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم وجدي أحمد صالح ٣١سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، ومي سيد محمد ٣٠ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباة كسر بقاع الجمجمه واشتباة نزيف بالمخ وجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، ويونس وجدي أحمد ٤سنوات مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، أمنيه السيد عبدالعال ٦٠ سنة مصاب باشتباهة ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم.

وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وكانت لقيت فتاة مصرعها وأصيب 9 أشخاص اخرين من الجيزة في حادث انقلاب سيارة في طريق محور الضبعة وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي العلمين النموذجي.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.