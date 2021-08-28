السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة وإصابة 4 أشخاص

الإسعاف
الإسعاف

أصيب اليوم 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفى العلمين النموذجي لإجراء الفحوصات والرعاية الطبية .

 

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم وجدي أحمد صالح ٣١سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، ومي سيد محمد ٣٠ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباة كسر بقاع الجمجمه واشتباة نزيف بالمخ وجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، ويونس وجدي أحمد ٤سنوات  مصاب بكدمات وسحجات بالجسم،  أمنيه السيد عبدالعال ٦٠ سنة مصاب باشتباهة ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم.

 

وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

 

وكانت لقيت فتاة مصرعها وأصيب 9  أشخاص اخرين من الجيزة  في حادث انقلاب سيارة في طريق محور الضبعة وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي العلمين النموذجي.

 

نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

مستشفى العلمين النموذجي حادث انقلاب سيارة إصابة 4 أشخاص محور الضبعة الاقليمي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

تفاصيل أزمة أحمد مجاهد وشيكابالا فى تتويج الزمالك بالدورى

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب