السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ 42 شخصًا من الغرق على شواطئ رأس البر بدمياط

رأس البر
رأس البر

واصلت الوحدة المحلية جهودها لتطبيق حزمة من الإجراءات لتوفير كافة الخدمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فصل الصيف.

و تواجد فريق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حتى غروب الشمس، بالإضافة إلى تواجد المعدات البحرية و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للإسعاف، فقد نجحت جهود الفريق فى إنقاذ ٤٢ حالة من الغرق وتسليم ٤٩٥ طفل تائه إلى ذويهم.

في سياق آخر، تحركت حملة مكبرة من فريق رقابة الاغذيه بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بدمياط تحت رعاية  الدكتور  السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط بتكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين، حيث قام فريق الرقابة بالمرور  على عدد ٤٧ منشاة بمركز دمياط منها ٢٤ منشأة  تدار بدون ترخيص ومنشأة بها خطر داهم علي الصحة العامة، و تم إخطار الوحدات المحلية والتوصية  بغلقها إداريًا.

وتم سحب ١٠٧ عينة للفحص بالمعامل، وتحرير ٤٢ محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية، كما تم إعدام ٥٦٧ كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغيرصالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن «جبنة موزاريلا، وشاورما، وعجينة حواوشي، وفطير بالكريمة، و صوصات متنوعة، وبسطرمة، وطحينة، وأغذية متنوعة، و16 لتر عصائر».

كما تم ضبط 50 كرتونة و40 علبة 100 ملل و200 لتر مشروب عصير صناعي مجهولة المصدر، وتم العرض على النيابة العامة.

وتأتى هذه الحملات في إطار حرص المنظومة الصحية بدمياط على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء أمن وسليم للمستهلك.

محافظة دمياط محافظ دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط راس البر مصطاف

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وائل لطفي

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