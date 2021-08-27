«عثمان»: أعمال رفع كفأة المعابد الأثرية في الأقصر ستجذب السائحين الأعلى إنفاقا

كشف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر أن أعمال التجهيزات والتطوير ورفع كفأة المعابد الأثرية والبنية التحتية في الأقصر ستجذب السائح الأعلى إنفاقا، كما أن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» الذي من المقرر أن يقام بمتحف «هيوستن» للعلوم الطبيعية بولاية تكساس الأمريكية في شهر نوفمير سيجذب شريحة كبيرة من السائحين الأمريكان إلى زيارة المعابد والقطع الأثرية قبل المعرض وبعده.

وأوضح في تصريحات لـ«الدستور» أن الأقصر تشهد حاليا رواجا في الحركة السياحية الوافدة وهناك 4 طائرات أسبوعية تأتى من أسبانيا للأقصر، بالإضافة لرحلتين من فرنسا كما أن هناك رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر ويتم التشاور حاليا مع مصر للطيران لتشغيل خط طيران بين الأقصر والغردقة لزيادة حركة السائحين وعمل برامج سياحية مشتركة تجمع بين المدينتين، كما أن هناك إقبالا على رحلات البالون الطائر الذى أصبح من برامج شركات السياحة.

ولفت إلى أن لجنة تسويق السياحة الثقافية تستعد حاليا لتنفيذ مشروع جسر الحضارات، و هو مشروع فني ثقافي يهتم بنشر أعمال إبداعية عن الحضارة المصرية القديمة عبر مجموعة من الفنانين التشكلين العالميين من مختلف البلدان التي تهتم بالحضارة المصرية القديمة.