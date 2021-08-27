الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس وزراء كوت ديفوار يهنئ مصر للفوز بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي

رئيس وزراء كوت ديفوار
رئيس وزراء كوت ديفوار ورئيس هيئة البريد

هنأ باتريك أتشي رئيس وزراء كوت ديفوار الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري والدكتور وائل بدوي سفير مصر في ساحل العاج على فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي في دورته السابعة والعشرين بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ومن جانبه أعرب باتريك أتشي رئيس وزراء كوت ديفوار عن سعادته بفوز مصر بمقعد مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي متمنياً دوام التوفيق للبريد المصري خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يولي اهتمام كبير بالاستثمار البريدى في أفريقيا ويعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية هذا الاستثمار مشيراً إلى أن البريد المصري من خلال عضويته بمجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي سيقوم بإطلاق العديد من المبادرات للأشقاء في البلدان الأفريقية لنقل تجربة نجاح البريد المصري وتعزيز التعاون في كافة المجالات البريدية والاستثمار البريدي.


كما هنأ ديديه موسيت مدير عام البريد بجمهورية الكونغو الديمقراطية الدكتور شريف فاروق على فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي كما وجه الدعوة الي الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري لزيارة الكونغو لدراسة تعزيز سبل التعاون وبحث أوجه الاستثمار الممكنة.

ومن جانبه رحب الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري بالدعوة مشيراً إلى أنه سيتم زيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية قريبا بوفد رفيع المستوى من جميع التخصصات لبحث أفضل سبل التعاون.

البريد المصري مصر فوز اتحاد البريد العالمي عضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي 2021

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مصر تفوز بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار باتحاد البريد العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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