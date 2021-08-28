الإياتا: على الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة لتكاليف اختبارات COVID-19

بسبب ارتفاع التكلفة

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، الحكومات، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التكلفة العالية لاختبارات COVID-19 في العديد من الولايات القضائية.

وحث الاتحاد على المرونة في السماح باستخدام اختبارات فعالة من حيث التكلفة كبديل لاختبارات PCR الأكثر تكلفة.

كما أوصى الاتحاد، في بيان له اليوم، الحكومات، بتبني إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) الأخيرة للنظر في إعفاء المسافرين الملقحين من متطلبات الاختبار، موضحا أنه وفقًا لأحدث استطلاع للمسافرين أجراه اتحاد النقل الدولي، فإن 86٪ من المشاركين على استعداد لإجراء الاختبار، لكن 70٪ يعتقدون أيضًا أن تكلفة الاختبار تشكل عائقًا كبيرًا أمام السفر ، بينما يعتقد 78٪ أن الحكومات يجب أن تتحمل تكلفة الاختبار الإلزامي.

ويدعم اتحاد النقل الجوي الدولي اختبار COVID-19 كمسار لإعادة فتح الحدود أمام السفر الدولي، مؤكدا: “لكن دعمنا مشروطا،فبالإضافة إلى كونها موثوقة، يجب أن يكون الاختبار سهل الوصول إليه، وبأسعار معقولة، ومناسب لمستوى المخاطر، ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات تقصر في بعض أو كل هذه.. حيث تختلف تكلفة الاختبار اختلافًا كبيرًا بين الولايات في البلد الواحد، مع القليل من العلاقة بالتكلفة الفعلية لإجراء الاختبار”.

وقال ويلي والش المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: “المملكة المتحدة هي الملصق الصغير للحكومات التي فشلت في إدارة الاختبار بشكل مناسب، ففي أحسن الأحوال تكون باهظة الثمن، وفي أسوأ الأحوال تكون باهظة الثمن أيضا.. وفي كلتا الحالتين، إنها فضيحة أن تفرض الحكومة ضريبة القيمة المضافة على تحليل كورونا”.

وأضاف: “يكلف الجيل الجديد من الاختبارات السريعة أقل من 10 دولارات لكل اختبار، بشرط إجراء اختبار rRT-PCR تأكيدي للحصول على نتائج اختبار إيجابية، وترى إرشادات منظمة الصحة العالمية اختبار مستضد Ag-RDT كبديل مقبول لـ PCR، وحيثما يكون الاختبار مطلبًا إلزاميًا، تنص اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية (IHRs) على أنه لا يجب على الركاب أو شركات النقل تحمل تكلفة الاختبار”.

ونوه: “يجب أيضًا أن يكون الاختبار مناسبًا لمستوى التهديد، على سبيل المثال في المملكة المتحدة، تُظهر أحدث بيانات الخدمة الصحية الوطنية حول اختبار المسافرين الوافدين أنه تم إجراء أكثر من 1.37 مليون اختبار على الوافدين من ما يسمى دول العنبر، فقط 1 ٪ كانت نتيجة اختبارهم إيجابية على مدى أربعة أشهر. وفي الوقت نفسه ، يتم اكتشاف ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا العدد من الحالات الإيجابية في عموم السكان يوميًا”.

وتابع: “تؤكد البيانات الواردة من حكومة المملكة المتحدة أن المسافرين الدوليين لا يشكلون خطرًا يذكر لاستيراد COVID-19 مقارنة بالمستويات الحالية للعدوى في البلاد لذلك على الأقل ، يجب على حكومة المملكة المتحدة اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية وقبول اختبارات المستضد التي تكون سريعة وفعالة وبأسعار معقولة، مع اختبار PCR تأكيدي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم.

هذا يمكن أن يكون طريقا لتمكين حتى الأشخاص غير المطعمين من السفر”.